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"Derbi dönüm maçımız"

Rıza Çalımbay, Fenerbahçe derbisinin dönüm maçı olacağını söyledi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2023 Pazartesi 06:50
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"Derbi dönüm maçımız"
Beşiktaş'ın hocası Rıza Çalımbay, A.Gücü karşısında serilerini sürdürmek istediklerini ancak kazanamadıklarını söyleyip, sahalarındaki F.Bahçe derbisine vurgu yaptı. Çalımbay, "Önümüzdeki çok kritik derbi var. O maç, bizim için dönüm noktası olacak. İyi bir şekilde bitirirsek, yukarıya oynayacağız. Zor bir maç. Kazanmak için her şeyi yapacağız. Keşke kazanabilseydik ve seriye devam etseydik. 3 maç oldu 2 galibiyet 1 beraberlik var kendi adıma. Fenerbahçe derbisini kazanmak istiyoruz." diye konuştu.
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