"Derbi dönüm maçımız"

Beşiktaş'ın hocası Rıza Çalımbay, A.Gücü karşısında serilerini sürdürmek istediklerini ancak kazanamadıklarını söyleyip, sahalarındaki F.Bahçe derbisine vurgu yaptı. Çalımbay, "Önümüzdeki çok kritik derbi var. O maç, bizim için dönüm noktası olacak. İyi bir şekilde bitirirsek, yukarıya oynayacağız. Zor bir maç. Kazanmak için her şeyi yapacağız. Keşke kazanabilseydik ve seriye devam etseydik. 3 maç oldu 2 galibiyet 1 beraberlik var kendi adıma. Fenerbahçe derbisini kazanmak istiyoruz." diye konuştu.