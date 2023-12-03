Rıza Çalımbay'dan flaş derbi sözleri! "Bizim için dönüm noktası olacak"

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, deplasmanda MKE Ankaragücü ile 1-1'lik skorla berabere kaldı.

Bu maçın ardından siyah-beyazlılarda teknik direktör Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu.

İŞTE RIZA ÇALIMBAY'IN AÇIKLAMALARI:

İkinci yarıda yaptığımız değişiklikler, gayet iyi işledi. İkinci yarı gerçekten iyi oynadık. Bir sürü net pozisyonumuz vardı. Keşke kazanabilseydik. Olsun. 3 maç oldu, 2 galibiyet, 1 beraberlik aldık.

Elimizde kanat yok. Muleka'yı Cenk'i koyuyoruz, yerleri oralar değil çocukların. Brugge maçında savunmadaki 4 oyuncunun 3'ü kendi yerinde değil. Konuşuyorlar ama elimizde oyuncu olsa öyle bir skor olur mu bizde? Milot, Rachid gibi isimler dönünce elimiz rahatlayacak. Rebic girdi güzel şeyler yaptı ama onda daha neler var! Yüzde 40'ıyla oynuyor. Ona da söyledim artık bir şeyler dökmeli sahaya. Sakatlarımız dönünce her şey bizim için iyi olacak.

Önümüzdeki çok kritik derbi var. O maç, bizim için dönüm noktası olacak. İyi bir şekilde bitirirsek, yukarıya oynayacağız. Zor bir maç. Kazanmak için her şeyi yapacağız.