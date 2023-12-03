MKE Ankaragücü 1-1 Beşiktaş (MAÇ SONUCU ÖZET)

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü'yle deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ligde ilk puan kaybını yaşadı.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını MKE Ankaragücü, 21. dakikada Ali Sowe'un golüyle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda oyuna giren Alex Oxlade-Chamberlain'in 74. dakikadaki golüyle skora denge geldi ve başkentteki mücadele 1-1 sona erdi.

Fenerbahçe derbisi öncesi puan kaybı yaşayan Beşiktaş, haftayı 26 puan ve gol fazlasıyla zirvenin 11 puan gerisinde 3. sırada tamamladı.

MKE Ankaragücü ise 17 puanla 12. sırada kaldı.

RIZA ÇALIMBAY İLK PUAN KAYBINI YAŞADI

Beşiktaş, teknik direktör Rıza Çalımbay'la Süper Lig'de ilk kez puan kaybı yaşadı.

Çalımbay yönetiminde ligde ilk iki maçında RAMS Başakşehir ve Yılport Samsunspor'u mağlup eden Beşiktaş, başkent deplasmanında 2 puan bıraktı.

MKE ANKARAGÜCÜ'NÜN GALİBİYET HASRETİ DEVAM ETTİ

MKE Ankaragücü'nün Beşiktaş karşısındaki galibiyet hasreti devam etti.

Rakibi karşısında Süper Lig'deki son galibiyetini 13 Şubat 2011'de 1-0'lık skorla alan başkent ekibi, daha sonraki 11 lig maçında 4 beraberlik, 7 yenilgi yaşadı. Böylece sarı-lacivertli ekibin rakibi karşısındaki galibiyet hasreti 13 yıla yaklaştı.

CHAMBERLAİN YİNE SONRADAN OYUNA GİRİP GOLÜNÜ ATTI

Beşiktaş'ın İngiliz orta sahası Alex Oxlade-Chamberlain, bir kez daha sonradan oyuna girip gol sevinci yaşadı.

Maçın 55. dakikasında Amir Hadziahmetovic'in yerine oyuna giren Chamberlain, Efkan'ın hatası sonrası kendi yarı sahasından kazandığı topla rakip ceza sahasının önüne kadar giderek topu filelere yolladı.

Galatasaray maçında da sonradan oyuna girerek takımının beraberlik golünü atan Chamberlain, MKE Ankaragücü karşısında da 74. dakikada skora dengeyi getiren golü kaydetti.

Chamberlain, bu sezon 3. kez rakip ağları havalandırdı.

ALİ SOWE, BEŞİKTAŞ'I BOŞ GEÇMİYOR

MKE Ankaragücü'nün Gambiyalı golcüsü Ali Sowe, Beşiktaş'a karşı olan iyi formunu bu maçta da sürdürdü.

Geçen sezon ligde ve kupada Beşiktaş karşısında birer kez forma giyen Sowe, her iki maçta da siyah-beyazlıların filelerini birer defa havalandırmıştı.

Bu maçı da boş geçmeyen ve takımının tek golünü kaydeden Sowe, Beşiktaş'a karşı forma giydiği üç karşılaşmada da gol sevinci yaşamış oldu.

Ali Sowe, bu sezonki gol sayısını ise 3'e yükseltti.