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Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu | CANLI YAYIN

Beşiktaş'ta seçim heyecanı başladı. Siyah beyazlı kulüpte Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde gerçekleşiyor. Hasan Arat ile Serdal Adalı arasındaki seçim sürecini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2023 Pazar 10:25 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2023 Pazar 10:43
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Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu | CANLI YAYIN

Beşiktaş'ta, Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleşen ve siyah-beyazlıların 35. başkanının belli olacağı olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Divan başkanlığına Ahmet Akpınar'ın seçildiği genel kurulda, Serdal Adalı ve Hasan Arat başkanlık için yarışacak.

Seçim heyecanını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

ADAYLARIN LİSTELERİ

SERDAL ADALI:

Metin Keçeli, Hakan Daltaban, Uğur Fora, Orhan Özalp, Ufuk Akçiğit, Çağatay Abraş, Kaan Kasacı, Aykan Aydın, Atilla Bingöl, Melih Aydoğdu, Hazal Kalkavan Karahan, Mustafa Mollaoğlu, Mahir Kaplan.

HASAN ARAT:

Hüseyin Yücel, Cüneyt Sezgin, Onur Göçmez, Yalçın Ayaydın, Mete Vardar, M. Kaan Şakul, Altın Mimir, Feyyaz Uçar, Işıl Zeybek, Ekrem Keçoğlu, Kadir Kılıç, Çağlayan Tuğal, Bünyamin Burak Aslan.

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