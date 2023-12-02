Değişim gerekli

Beşiktaş'ta yarın yapılacak seçim öncesi başkan adayı Hasan Arat, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Süreci değerlendiren Arat, Aykut İnce'nin moderatörlüğünde Fotomaç Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, A Spor Haber Müdürü Cüneyt Şen ve A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ'ın sorularını yanıtladı. Bütün hazırlıklarını tamamladığını belirten Arat, "Beşiktaş 23 seneden beri perişan halde. Yeni bir sayfa açacağız, bu beyaz sayfa olacak. Taraftarlarımız ve camiamızın taleplerini biliyoruz. Beşiktaşlı değişim istiyor" ifadelerini kullandı.

"SAHTE ÜYELER VAR"

Seçim süreciyle ilgili konuşan Hasan Arat, dikkat çeken uyarılar yaptı. Sicil kurulu üyesinin Serdal Adalı için davet yolladığını belirten Arat, "Bu çok acı, böyle şey olur mu? Seçim kampanyasında beraber yemek yiyorlar. Köprüden önce son çıkıştayız. Şimdi değişmezse bir daha değişmez. Sakın sahte üyeler kongreye gelmesin. Buradan herkesi uyarıyorum. Beşiktaş'ta bunların yaşanıyor olması çok acı. Bunlar sahte kart ayarlarsa ben ne yapacağım? İnşallah üyelerimiz sandıkları patlatır ve Beşiktaş'ın iradesi sandıkta belli olur" dedi.

"TRANSFERMAKT'TAN ADAM SEÇİYORLAR"

Beşiktaş yöneticilerin reklam yeri değil. 61 milyon euro harcamışsın Brugge'den 5 yiyorsun. Kulüp kendi felsefesini belirleyecek. Swot analizi yaptırdık. İçerisinde seyircinin karakteri bile var. Mücadeleci ve savaşçı oyuncular istiyor. 'Altyapıdan oyuncular olsun' diyor. Transfermarkt'tan adam seçiyorlar. Motokuryeyi son anda yetiştirmekle transfer olmaz.

"TÜM SORUNLARI BİZ ÇÖZECEĞİZ"

Kulübün ciddi sorunları var. Bu işi biz çözeriz. Beşiktaş cesaret takımıdır. Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar'la daha önce olmayan bir şeyi yapacağız. Alternatifler hazır. Oyuncular, mevkiler belli... Ondan sonrasını transfer politikası şekillendirecek. Bazı takımlarla görüştük. Onlar da bize planlamaları yapacaklarını ve hocalarının raporunu beklediklerini söylediler.

"2032'DE MUTLAKA OLACAĞIZ"

Statta çatıyı değiştireceğiz. Fikret Bey şahane bir stat yaptı. Bu stat dünyanın incisi... TFF, 2032 için bu stadı listeye koymalıydı. Kapasite bahanesini asla kabul etmiyorum. Yeni Açık tribününü Borussia Dortmund Stadı gibi tamamen koltuksuz yapacağız. Federasyon o tarihe kadar burada olur mu belirsiz? 2032'de bu statta maç oynanacak. Gerekirse UEFA'ya gideriz.

"YÖNETİMİMİZ RÜYA GİBİ..."

Yönetimde adeta rüya gibi bir kadro kurduk. Mete Vardar ve Onur Göçmez gibi güçlü profillere sahibiz. TFF ile ilişkilerde kurumsal davranacağız. Futbolu futbolcular yönetecek. Yöneticiler çıkıp maçla ilgili konuşmayacak. Samet Aybaba, Feyyaz Uçar ve Rıza Çalımbay konuşacak. Bizde sansür olmayacak. Bu ekranları bana açtığınız için teşekkür ederim, bazı organlarda bana müdahale oluyordu.

"BURAYI PERİŞAN ETMİŞLER"

Beşiktaş'ta Onana transferi gibi travmalar var... Tabatacı başkan var. Del Bosque var. Ljacic'ler, Douglas'lar var... Burayı perişan etmişler. Bunlara dur diyeceğiz. Serdar, Rıdvan, Emirhan 10 milyon euro'ya gitti. O parayı Onana'ya verdiler. Geldiğimizde ona da sahip çıkacağız. Neticede bizim oyuncumuz. 2019'dan beri 52 oyuncu alıp 1 tane satmışlar. O da son derece faydalı olan Romain Saiss.

"ALMANYA'DAN DOSYA GELDİ"

Transfer konusunda Almanya'da kritik bir arkadaşla görüşüyoruz. Bize Almanya'daki Türk oyuncuların dosyasını getirdi. Yarın seçilirsek ona da el atacağız. Bu arkadaş menajer değil, aramızdaki kurumsal bir ilişkiden bahsediyoruz. Bu konuda bütün dosyalarımız hazır durumda. Rıza hoca gelmeden önce teknik direktör dosyamız da hazırdı. Yerli ve yabancı olmak üzere... Fakat hocamız geldi.