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Büyük çöküş

Beşiktaş Avrupa'da gruplarda çıktığı son 23 maçta sadece 3 maç kazanbildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2023 Cumartesi 06:50
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Büyük çöküş

Konferans Ligi'nde Club Brugge'a 5-0 kaybeden Beşiktaş'ın son yıllarda Avrupa'daki kötü performansı dikkat çekiyor. 2017-2018 sezonunda Şampiyonlar Ligi grubundan lider çıkan siyahbeyazlılar, o tarihten sonra gruplarda adeta dibi gördü. 23 kez gruplarda mücadele eden Beşiktaş, 18 maçtan yenilgiyle ayrıldı. 3 galibiyet alabilen Kara Kartal, 2 kez de berabere kaldı. 2018-2019, 2019-2020'de Avrupa Ligi, 2021-2022'de Şampiyonlar Ligi ve bu sezon ise Konferans Ligi'nde gruptan çıkamayan siyah-beyazlılar, diğer yıllarda ise Avrupa'da mücadele edemedi. Beşiktaş ayrıca Avrupa'da gruplarda evinde çıktığı 10 maçın 9'unu kaybetti, sadece 1 galibiyet aldı.

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