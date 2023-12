Hasan Arat'tan çarpıcı açıklamalar: Beşiktaş'taki üç hayalim...

Beşiktaş Kuübü Başkan Adaylarından Hasan Arat Fotomaç'a konuştu.

İŞTE ARAT'IN SÖZLERİ:

Beşiktaş'ta tarihi kongrenin nabzını tutmaya devam ediyoruz. İki gün önce Serdal Adalı Türkiye'nin 1 numarası Fotomaç'a çok önemli açıklamalar yapmıştı. Bugün ise söz sırası Hasan Arat'ta… Hasan Arat'la yönetim kurulu listesini açıkladığı gün, A'dan Z'ye her şeyi konuştuk ve ortaya keyifle okuyacağınız bir söyleşi çıktı… Tıpki Serdal Adalı gibi Adanalı olan Arat'a, "Kesin olan şu ki Beşiktaş'ın yeni başkanı Adanalı olacak" diyerek başladık sohbete ve sonrası su gibi akıp gitti.

Sayın Arat, Beşiktaş kongre üyeleri neden sizi seçmelidir?

İnandıkları için seçecekler. Bu bir inanma meselesi, tecrübe, listemin kuvvetli olması.. Listemde işadamları, akademisyenler, sporcuların olması.

İlk defa, bakın Türk spor tarihinde en önemli olayı biz yaptık. Samet Aybaba, Feyyaz Uçar ve ortalarında da ben varım, üç sporcu var fotoğrafta… İnşallah bundan sonra Beşiktaş'ta hep böyle resimler olur. Ben diyorum ki, futbolu futboldan gelenler yönetsin. Bizim dönemimizde Beşiktaş'ın yüzü Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar olacak.

Tesiste bütün yetki onlarda olacak. Hayalim Avrupa'da kupa

O zaman Beşiktaş'taki üç hayallinizi sormak istiyorum, önce sportif hayaliniz.

Hayalleriniz olacak elbette. Benim Beşiktaş için hayallerim var. Ben hayallerimi gerçekleştirmek için yola çıktım. Beşiktaş, önemli ilişkilere sahip bir kulüptür. Devlet, Beşiktaş'ı sever. Kısa vadede ilk 90 günde röntgeni çekip, açıklayacağız. Orta vadede 1.5 yılda finansal ağırlıklı işler yapacağız. Uzun vadede 4,5 yılda tüm projelerimizi gerçekleştireceğiz. Sportif hayalim, hemen Türkiye'de şampiyonluğa ulaşmak.. Sonra elbette Avrupa'da Kupa kaldırmak. Şunu da ekleyeyim; başkan seçilir seçilmez, en doğru tarihte, Türkiye'nin her yerinden binlerce Beşiktaşlı, talebeler, üniversiteliler, sporcular, takımlarımız hepsi ile birlikte binlerce kişiyle Anıtkabir'e gitmek. En büyük hayallerimden biri budur."

ÇOK EMEK VERDİK

Beşiktaş asla sadece bir futbol kulübü değildir diyorsunuz sanırım!?

Beşiktaş markası şu an Türkiye'nin gündeminde. Her gün Beşiktaş konuşuluyor. Seçimler camiaya enerji verir. Gittiğim her yerde bu enerjiyi görüyorum. Beşiktaş, bir milli meseledir. Beşiktaş'ın armasındaki ay-yıldız çok değerlidir. Beşiktaşlı memleketini çok düşünür, haktan yanadır. Beşiktaş, halktır."

Tesisleşme anlamındaki hayaliniz nedir?

Hem Akatlar'da yapılacak tesisler, hem Şan Öktem Tesisleri, hem devletimizden yeni alacağımız araziler olacak... Bunlar böyle iki-üç saha değil, 10 saha, 10-12 saha falan olması lazım.

Ve kurumsallaşma, bu konudaki hedef ya da hayalinizi nasıl tanımlarsınız?

Kurumsallık zaten bizim yönetim listemize baktığınızda her şeyi anlayabilirsiniz. Beşiktaş bizim yönetimimizde kapısından içeri girdiğiniz anda her şeyiyle hissedeceğiniz bir kulüp olacak. İletişimiyle, kamuoyundaki varlığıyla, itibarıyla, kurumlar arası diyaloglarıyla, devletiyle ilişkisiyle… Yani öyle bir Beşiktaş göreceksiniz ki, bunu zaten bir adaylık süresince çok hissettirdik farkındaysanız. Çok kurumsal yaklaşıyoruz her şeye.

Bugün belki ilk defa Beşiktaş'ta yönetim kurulu üye adaylarının sicil numaralarını verdik biz. Ben diyorum ki orada, sen 40 bin sicil numarasına da sahip olsan yarın burada yönetici olabilirsin. İnşallah o rakamlar yüz binleri bulur…"

Projeler açıkladınız ki, Serdal Adalı'da kendi projelerini açıklıyor, bu konuda camiadan gelen tepkiler nasıl, olumlu mu!? -

"Ben proje lansmanı yaptım, aylardır üzerinde çalıştığımız projeleri açıkladım. Büyük bir ekip var bu projeler için emek verdik. Oradan, buradan derleme şeyler proje olarak adlandırılamaz. Kendinizin bile hakim olmadığı, elinize tutuşturulan işi camiaya projem diye anlatamazsınız."

TRANSFERİN İYİSİNİ YAPARIZ

Seçime dönecek olursak genel kurula katılımın az ya da çok olması her zaman sonucu etkiler biliyorsunuz, nasıl bir katılım bekliyorsunuz…

"Beşiktaşlı iradesine sahip çıkar, merak etmeyin. Kongreye gelenler rekor kıracak, sandıklar patlayacak. Şunun şu kadar oyu var, bunun bu kadar var, şuna atacaksınız, buna atacaksınız. Böyle bir şey yok. Beşiktaşlı hürdür, kararı kendi verir."

Şimdi gelelim taraftarın en çok merak ettiği konulara. Transfer desem…

"Transferin en iyisini biz yaparız, hazırız. Ara dönemde bizim yapacağımız transfer iki ile dört arasında olur. Avrupa'dan iki, Asya Şampiyonlar Ligi'nden bir kulüple anlaştık. Samet hoca liderliğindeki ekibimiz ve yabancı danışmanlarımız bu konuda çok ciddi çalıştılar. Mevkiler bile belli ama şimdi söylemeye gerek duymuyorum.."

Beşiktaşlıların unutamadığı Talisca'nın tekrar Kartal olma ihtimali nedir, imkansız mı yoksa!..

Biliyorsunuz hiçbir şey imkansız değildir hayatta. Zaman, zemin, ilişki… Şu anda takımının bulunduğu durum ama bunların şu anda 2026'ya kadar kontratı var. Bakacağız değerlendireceğiz."

Transfer yapacağız diyorsunuz ve sanırım şampiyonluk konusunda Beşiktaş'ın henüz pes etmemesi gerektiğini düşünüyorsunuz?

"Beşiktaş forması her yerde şampiyonluğa oynamak zorundadır. İddialı olacağız, geleneklerimizi unutmadan, köklerimizden kopmadan geleceğe uzanacağız. Matematiksel olarak bitmedikçe şampiyonluk yarışımız sürecektir. Her türlü fedakarlığı yapıp, her türlü riski alıp takımı güçlendireceğiz. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne girmelidir. İkinci yarıdaki tüm konsantrasyonumuz bunun üzerine olacaktır…"

Taraftar rahat olsun Hasan bey son bölümde soru yok, camiaya ne söylemek isterseniz, buyurun söz sizde…

"Ben ve ekip arkadaşlarım 'Bu yol Beşiktaşlıların yolu' diyerek çalışmamıza başladık. İlk başta da, sonrasında da hep bu çizgide ilerdik. Yönetim kurulumuza bakın; Feyyaz Uçar'a, Samet Aybaba'ya, hepsinde Beşiktaş'ı görürsünüz. Biz şimdi de 3 Aralık sonrası da bu çizgimizden taviz vermeyeceğiz. Genel kurul bize kulübü yönetme yetkisini verdiğinde taraftarlarımızın gönlü ferah olsun; biz hem Beşiktaş, hem liyakat diyeceğiz.

Tüm projelerimizi detaylıca çalıştık, planımıza göre hepsini süreç içerisinde hayata geçireceğiz. Kendilerinden tek isteğim, Beşiktaş'a sahip çıktıklarının bir göstergesi olarak 3 Aralık'ta gelip oylarını kullanmaları, sandıkları patlatmaları…"