Haberler Beşiktaş Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi futbol takımıyla vedalaştı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi futbol takımıyla vedalaştı

Son dakika spor haberleri... Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi yapılan antrenmanda siyah-beyazlı takımın oyuncularını ziyaret etti. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2023 Cuma 15:14 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2023 Cuma 15:15
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi futbol takımıyla vedalaştı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı futbol takımını ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleşen veda ziyaretinde Çebi'yi Beşiktaş Futbol AŞ. Yönetim Kurulu Üyeleri Fırat Fidan, Adnan Demir, Enis Ulusoy, Fatih Hakan Avşar, Kerem Gürel, Elçin Kılıç ve Serkan Leke yalnız bırakmadı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay ve futbolcularla sohbet eden Çebi, oyunculara başarılar diledi.

Çebi ayrıca, tekerlekli sandalye basketbol takımıyla da Tüpraş Stadı'nda vedalaştı.

DİĞER
Pendikspor Galatasaray maçı ne zaman? Pendikspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Başkan Erdoğan, Dünya İklim Eylemi Zirvesi için BAE'de! Al Nahyan'dan samimi karşılama... Liderlerden aile pozu! Peş peşe temaslar
Ferdi dünya devine gidiyor! Anlaşmayı duyurdular
İsmail Yüksek Alman ve İtalyanların göz hapsinde! O maçta...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş Ankaragücü için hazırlanıyor!
Beşiktaş taraftarına deplasman yasağı kalktı!
Sultangazi'de elektrik ne zaman gelecek? (1 Aralık 2023)
Küçükçekmece'de elektrik ne zaman gelecek? (1 Aralık 2023)
Gaziosmanpaşa'da elektrik ne zaman gelecek? (1 Aralık 2023)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ahmet Nur Çebi futbol takımıyla vedalaştı Ahmet Nur Çebi futbol takımıyla vedalaştı 15:14
EURO 2024'te kura heyecanı! Türkiye... EURO 2024'te kura heyecanı! Türkiye... 15:01
Al Shabab Riyadh - Al Taawonmaçı ne zaman? Al Shabab Riyadh - Al Taawonmaçı ne zaman? 14:26
Yaptığı paylaşımla F.Bahçelileri kızdırdı! Yaptığı paylaşımla F.Bahçelileri kızdırdı! 14:29
Kerem Aktürkoğlu'na büyük onur! Kerem Aktürkoğlu'na büyük onur! 14:35
Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı ne zaman? Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı ne zaman? 14:42
Daha Eski
Lazio - Cagliari maçı ne zaman? Lazio - Cagliari maçı ne zaman? 13:50
Milan - Frosinone maçı ne zaman? Milan - Frosinone maçı ne zaman? 13:53
Buruk'tan sürpriz karar! İşte Pendikspor maçı 11'i Buruk'tan sürpriz karar! İşte Pendikspor maçı 11'i 13:58
Beşiktaş Ankaragücü için hazırlanıyor! Beşiktaş Ankaragücü için hazırlanıyor! 13:59
Konyaspor Alanyaspor maçına hazır! Konyaspor Alanyaspor maçına hazır! 14:03
Al Fateh - Al Tai maçı ne zaman? Al Fateh - Al Tai maçı ne zaman? 14:11