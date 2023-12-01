BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal için sürpriz Isco iddiası!

Bu sezon sakatlıklarla başı dertte olan Beşiktaş için İspanya'dan bir iddia ortaya atıldı.
Bu sezon sakatlıklarla başı dertte olan Beşiktaş için İspanya'dan bir iddia ortaya atıldı.
Siyah-beyazlılar'ın Real Betis forması giyen Isco için nabız yokladığı ve ocak ayında İspanyol yıldız için harekete geçeceği ileri sürüldü.
Aralık 2022'de Sevilla'dan ayrıldıktan sonra 7 ay kulüpsüz kalan Isco, temmuzda Betis'le 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Betis'le 18 maça çıkan Isco, 3 gol atıp 3 defa da asist yapmayı başardı.