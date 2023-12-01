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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal için sürpriz Isco iddiası!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Bu sezon ligde ezeli rakiplerinin gerisinde kalan ve sakatlıklarla başı dertte olan Beşiktaş için Isco iddiası ortaya atıldı. İşte ayrıntılar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2023 Cuma 10:45
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal için sürpriz Isco iddiası!

Bu sezon sakatlıklarla başı dertte olan Beşiktaş için İspanya'dan bir iddia ortaya atıldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal için sürpriz Isco iddiası!

Siyah-beyazlılar'ın Real Betis forması giyen Isco için nabız yokladığı ve ocak ayında İspanyol yıldız için harekete geçeceği ileri sürüldü.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal için sürpriz Isco iddiası!

Aralık 2022'de Sevilla'dan ayrıldıktan sonra 7 ay kulüpsüz kalan Isco, temmuzda Betis'le 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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