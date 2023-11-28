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Beşiktaş'a Rosier ve Masuaku'dan kötü haber!

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta Yılport Samsunspor maçında sakatlanan Valentin Rosier ve Arthur Masuaku'nun durumları belli oldu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada iki oyuncunun da son durumları hakkında bilgi verildi. İşte detaylar.. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 21:07
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Beşiktaş'a Rosier ve Masuaku'dan kötü haber!

Beşiktaş'ta Yılport Samsunspor maçında sakatlanan Valentin Rosier ve Arthur Masuaku'nun durumları belli oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcularımızın Sağlık Durumları Hakkında Bilgilendirme

Futbol A Takımımızın Yılport Samsunspor ile oynadığı müsabakada sol ayak topuk bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Valentin Rosier'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan değerlendirme ve MR görüntülemesinde sol topuk yağ yastığında kanama ve yırtık saptanmıştır.

Aynı müsabaka sonrası sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Arthur Masuaku'nun yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem bulgularına rastlanmıştır.

Her iki oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

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