Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Club Brugge maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş'ta Club Brugge maçı hazırlıkları başladı

Son dakika spor haberleri... UEFA Avrupa Konferans Ligi 5. hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş, evinde ağırlayacağı Club Brugge maçının hazırlıklarına başladı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2023 Pazartesi 14:51 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2023 Pazartesi 14:54
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ta Club Brugge maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi D Grubu beşinci maçında sahasında Club Brugge ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü Samsunspor maçında oynayan futbolcular, rejenerasyon çalışmasıyla günü tamamladılar. Diğer oyuncuların ısınma koşuları, pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, Club Brugge maçının hazırlıklarına yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

DİĞER
İspanya, Arda Turan-Seçil Erzan dolandırıcılık olayını konuşuyor! "Karıma şimdi ne diyeceğim Seçil ya!" sözleriyle isyan etmişti
AK Parti'de temayül sonrası kritik MYK toplandı! Sonuçlar Başkan Erdoğan liderliğinde değerlendirilecek
Dünyaca ünlü gazeteci açıkladı! R. Madrid...
İşte G.Saray'ın yeni Süperstar'ı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş Rıza Çalımbay ile kendine geldi
Çarpıcı sözler! "Problemini çözmesi lazım"
Eyüpsultan'da elektrik ne zaman gelecek? (27 Kasım 2023)
Esenyurt'ta elektrik ne zaman gelecek? (27 Kasım 2023)
Büyükçekmece'de elektrik ne zaman gelecek? (27 Kasım 2023)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da 2 yıldız idmanda yok! ManU maçı öncesi... G.Saray'da 2 yıldız idmanda yok! ManU maçı öncesi... 15:12
Fırtına Sivasspor'a konuk olacak! Fırtına Sivasspor'a konuk olacak! 15:12
Nordsjaelland - F.Bahçe maçı ne zaman? Nordsjaelland - F.Bahçe maçı ne zaman? 14:58
Kartal'da Brugge maçı hazırlıkları başladı! Kartal'da Brugge maçı hazırlıkları başladı! 14:51
Fenerbahçe: Maç tekrar oynansın Fenerbahçe: Maç tekrar oynansın 14:48
F.Bahçe'de Nordsjaelland mesaisi başladı! F.Bahçe'de Nordsjaelland mesaisi başladı! 14:41
Daha Eski
Ünlü hakemin çapraz bağları koptu! Ünlü hakemin çapraz bağları koptu! 14:18
Süper Lig'de ayrılık resmen açıklandı! Süper Lig'de ayrılık resmen açıklandı! 13:38
Dünyaca ünlü gazeteci açıkladı! R. Madrid... Dünyaca ünlü gazeteci açıkladı! R. Madrid... 13:32
G.Saray Man United maçı ne zaman? G.Saray Man United maçı ne zaman? 13:27
İşte F.Bahçe'nin ocak bombası! Transferi Becao bitirecek İşte F.Bahçe'nin ocak bombası! Transferi Becao bitirecek 13:06
Pınar Karşıyaka'nın konuğu SIG Strasbourg! Pınar Karşıyaka'nın konuğu SIG Strasbourg! 12:39