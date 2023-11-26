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Devler Ligi'nde olacağız

“Bizden ışıklı gösteriler beklemeyin. Takımımızı Şampiyonlar Ligi’ne götüreceğiz... Avrupa’da olmayan bir takıma hiç yıldız oyuncu gelir mi?”

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2023 Pazar 06:50
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Devler Ligi'nde olacağız

Beşiktaş'ta başkanlık seçimi öncesi adaylar çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Ankara ziyaretinde bulunan Serdal Adalı, Ankara'da Beşiktaşlı Girişimci İş Adamları ve Kadınları Derneği üyeleriyle bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan başkan adayı Serdal Adalı, "Salı günü projelerimizi açıklayacağız. Ancak bizden öyle ışıklı gösteriler falan beklemeyin. Biz o paraları altyapıya harcayacağız. Bizim birinci önceliğimiz takımımızı toparlayarak yeniden Şampiyonlar Ligi'ne götürmek. Avrupa'da olmayan bir takıma yıldız oyuncu gelir mi?" ifadelerini kullandı.

İBRADA GÖRÜŞECEĞİZ

Serdal Adalı şöyle devam etti: "Hem üniversite öğrencisi kardeşlerimize hem de kadınlara pozitif ayrımcılık oluşturacağız. Kongre üyeliği ve bilet satışlarında güzel projelerimiz olacak. Mali kongrede ibra edip etmeyeceğim Allah'la benim aramda. Orada herkes nasıl oy vereceğimi görecek. Yönetimdeki arkadaşlarıma da bu konuda bir tavsiyede bulunmam doğru olmaz. Herkesin kendi hür iradesi var. Masaya vurma işi, Federasyon'a tepki gösterme işi Federasyon yönetim kurulunda yer alan delegemizden başlar. Oradan bir tepki olmayınca gelir (Mehmet Büyükekşi) parmak sallar."

ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİLER

Başkan adayı Serdal Adalı Ankara programı kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti. Ziyarette konuşan Adalı, "Ankara bizim için bugün ve daima Atamızdır, Anıtkabirdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk; hem Beşiktaşımız, hem de bizim için her zaman önceliktir. Tarihe adını yazdıran binlerce sporcusu, dünyanın dört bir yanındaki taraftarlarıyla Beşiktaş camiası olarak, Atamızın çizdiği yolda ilke ve inkilaplarının ışığında durmadan yürüyeceğimize söz veriyoruz" dedi.

ÖZDİLEK: DOĞRU YERDEYİM

Serdal Adalı'nın dernek gezisine katılan ve Adalı'nın başkan seçilmesi durumunda sportif direktör görevini üstlenecek olan Mehmet Özdilek, "Doğru insanlarla doğru yola çıktığıma inanıyorum. Bu yola ben de elimi değil, gövdemi koydum. Ben de atanabilirdim ama beklemedim. Seçim yolculuğunda da Sayın Adalı ile beraber yürüyorum. Devre arasında transfer yapmak çok zor ama bakacağız. Yabancı oyuncularımızın sayısı nedeniyle çok fazla oyuncu sirkülasyonu yapma şansımız yok. 2-3 transfer yapmak istiyoruz. İşimiz kolay mı? Hayır değil ama biz zoru severiz" ifadelerini kullandı.

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