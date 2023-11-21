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Suat Taştan’a son görev

Geçtiğimiz gün vefat eden Beşiktaş Futbol Özkaynak Düzeni İdari Menajeri ve eski futbolcu Suat Taştan, Beşiktaş Stadyumu'nda düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törene Başkan Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Rıza Çalımbay, Başkan Adayı Hasan Arat ve yönetim kurulunun yanı sıra Beşiktaş alt yaş gruplarından futbolcular ve antrenörler katıldı. Törende Ahmet Nur Çebi ile başkan adayı Hasan Arat'ın selamlaşmaması dikkat çekti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 06:50
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Suat Taştan’a son görev
Geçtiğimiz gün vefat eden Beşiktaş Futbol Özkaynak Düzeni İdari Menajeri ve eski futbolcu Suat Taştan, Beşiktaş Stadyumu'nda düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törene Başkan Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Rıza Çalımbay, Başkan Adayı Hasan Arat ve yönetim kurulunun yanı sıra Beşiktaş alt yaş gruplarından futbolcular ve antrenörler katıldı. Törende Ahmet Nur Çebi ile başkan adayı Hasan Arat'ın selamlaşmaması dikkat çekti.
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