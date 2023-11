BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Rıza Çalımbay'dan Rebic ve Chamberlain sözleri!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın teknik direktörü Rıza Çalımbay, Sakaryaspor ile güzel bir hazırlık maçı yaptıklarını söyledi.

Çalımbay, Beşiktaş'ın onursal başkanı Süleyman Seba anısına Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanan ve 2-1 galip geldikleri karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Seba ile çok güzel günler ve şampiyonluklar yaşadığını belirten Çalımbay, "Allah rahmet eylesin tekrar. Hazırlık maçı için Başkanımızın anısına Sakaryaspor'la oynayalım dedik. Gayet iyi oldu. Hem başkanımızı andık hem de çok güzel bir hazırlık maçı yaptık. Gerçekten taraftarın da gelmesiyle müthiş bir maç oldu. Özellikle ilk yarı bizim için çok değerliydi." diye konuştu.

Çalımbay, hem alt yapıdan gelen hem de maç eksiği olanları oynattıklarını dile getirerek, "Onlar da gayet iyi şekilde oynadılar. Bizim için önemliydi. Antalya'ya gidemediğimiz için mutlaka böyle bir maç yapmamız gerekiyordu. Biz de Sakarya'yla yaptık. Her açıdan da mükemmel geçti. Sakarya camiasına çok teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Skorun önemli olmadığını, genç oyunculara her zaman kapılarının açık olduğunu aktaran Çalımbay, "Onlar her zaman bize gelip gidecekler, inşallah çok çok daha iyi olacaklar. Diğer arkadaşlarımıza baktığımızda onlar da bugün çok gayretliydiler. Özellikle Rebic çok çalışıyor. Chamberlain aynı şekilde, herkes istekli ve arzuluydu. Emrecan Bulut'u ilk defa seyrediyorum, ilk defa da oynatıyorum ve gayet iyiydi, daha da iyi olacak potansiyel var. Biz de onu daha iyi duruma getirmek için her şeyi yapacağız." ifadesini kullandı.