Haberler Beşiktaş Adalı: Bu seçimi ben kazanırım!

Adalı: Bu seçimi ben kazanırım!

Başkan adaylarından Serdal Adalı, “Camia isterse sizi başkan yapar. Ben bu seçimi kazanırım, kimse merak etmesin” ded

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 06:50
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Adalı: Bu seçimi ben kazanırım!

Beşiktaş başkan adaylarından Serdal Adalı, 3 Aralık'ta yapılacak seçim öncesi iddialı konuştu. Siyah-beyazlı kongre üyeleri ve taraftarlarla buluşmalarına devam eden Adalı, "Benim birinci önceliğim, her zaman söylediğim gibi bu camiayı bir arada tutmak. Bölmek, parçalamak değil. Ama Beşiktaş'a kötülük yapana hesabı sorarım. Ben camiadan gelen talebi gördüm. Beşiktaş'ta başkanı camia, genel kurul seçer. Siz sabaha kadar çıkın "ben başkan adayıyım" diye gezin, camia isterse sizi başkan yapar. Son 23 yılda Beşiktaş'ta 4-5 seçim oldu. Ben bu seçimi kazanırım, kimse merak etmesin" ifadelerini kullandı.

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