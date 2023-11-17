DİĞER
PFDK’dan 400 bin lira para cezası
TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu; Kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket ve hakem ve diğer görevliler hakkındaki açıklamalar nedeniyle başkan Ahmet Nur Çebi'ye 200 bin TL, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda yer alan aynı açıklamalar nedeniyle de siyah-beyazlı kulübe 200 bin TL para cezası verdi.
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.