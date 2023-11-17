Beşiktaşlı futbolculardan Burak Yılmaz'a çarpıcı yanıt! Açıklamaların yankıları sürüyor

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın ayrılık sonrasında yaptığı açıklamaların yankıları sürüyor. Aboubakar ve Şenol Güneş hakkında çarpıcı sözler kullanan Yılmaz, sosyal medya hesabından Beşiktaş fotoğraflarını silmiş, birçok ismi takipten çıkmıştı. Bu gelişmelerin ardından siyah-beyazlı futbolculardan genç antrenöre yanıt geldi. İşte ayrıntılar...
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 16:40Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2023 Cuma 17:14
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Sezon başından bu yana sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın yaptığı açıklamaların yankıları sürüyor.
Şenol Güneş'in istifasının ardından takımın başına geçen Burak, kötü gidişata 'dur' diyememiş ve görevinden istifa etmşti.
Yılmaz'ın ayrıldıktan sonra Şenol Güneş ve Vincent Aboubakar ilgili yaptığı çarpıcı açıklamalar, gündeme bomba gibi düşmüştü.
"4 AY SONRAKİ ALACAĞINI İSTEMİŞ" Siyah-beyazlı futbolcuların vurdumduymaz davranışlarından rahatsız olduğunu dile getiren 38 yaşındaki antrenör, Aboubakar'ı hedef alarak "Araştırınca öğrendim ki bizim Kamerunlu golcümüz, 4 ay sonraki alacağının ödenmesi için ısrar ediyormuş. Ödeme yapılmayınca ağrılarının da devam ettiğini söylediler. Ama hayır, bilimi araya koyarak dedikodu yapmak istemiyorum. Takdirini Beşiktaşlı yöneticilere bırakıyorum" ifadelerini kullanmıştı.
"ÜSLUBU BENİ ŞAŞIRTTI" Burak Yılmaz, Şenol Güneş hakkında "Hocamızın gergin ve asabi halleri, oyuncularla ve bizimle konuşurken seçtiği üslup beni çok şaşırttı" demişti.
"HATA OLABİLİR" Eric Bailly olayıyla ilgili özeleştiri yapan genç antrenör, "Anında tepki koymam hata olabilir. Ertesi gün de sorun giderildi. Barış sağlandı ama ben o günkü davranışımdan pişmanlık duymuyorum" şeklinde konuşmuştu.
BEŞİKTAŞ YALANLADI Beşiktaş Kulübü ise "Aboubakar'ın ileri vadeli ödemelerini talep edip, bu talebinin karşılanmamasından dolayı formasını giyemediği yönündeki iddialar gerçekleri yansıtmamaktadır. Aboubakar'ın Futbol A Takımımızın oynadığı son 4 karşılaşmada forma giyememesinin tek nedeni sakatlığıdır" açıklamasıyla Burak Yılmaz'ın iddiasını yalanlamıştı.
BEŞİKTAŞ'I SİLDİ Yaptığı açıklamalarda gündem olan Burak Yılmaz'ın sosyal medya hesabından yaptığı Beşiktaş paylaşımlarını silmesi ve siyah-beyazlı futbolcuları takipten çıkması da çok konuşuldu.
Yılmaz, konuyla ilgili "Ne yapsaydım? O fotoğrafların altına neler yazıldığını, nasıl küfürler edildiğini bir bilsen. Çocuklarıma bile hakaret ediliyordu. Niye takip edeceğim. İsteksizlerdi, oynamadılar, koşmadılar" savunmasını yapmıştı.
Sabah'ın haberine göre, yaşanan bu gelişmelerin ardından Beşiktaşlı futbolculardan Burak Yılmaz'a yanıt geldi
Takımın önde gelen isimleri, "Kendisine bir şey yapmadık. Ne yapmış olabiliriz? Tercüman, malzemeci, doktor, diyetisyen ne yaptı ki onları da takipten çıktı" ifadeleriyle Burak Yılmaz'a yanıt verdi.