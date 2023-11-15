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Slaven Bilic'ten Beşiktaş itirafı! "Liverpool'u elediğimiz gece"

Ülkemizde 2013-2015 yılları arasında Beşiktaş'ı çalıştıran deneyimli teknik direktör Slaven Bilic, siyah-beyazlılarda çalıştığı döneme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2023 Çarşamba 14:29 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2023 Çarşamba 14:34
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Slaven Bilic'ten Beşiktaş itirafı! "Liverpool'u elediğimiz gece"

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta 2013-2015 seneleri arasında görev yapan ve siyah-beyazlı camiada önemli izler bırakan 55 yaşındaki deneyimli teknik adam Slaven Bilic, Beşiktaş ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Slaven Bilic'ten Beşiktaş itirafı! "Liverpool'u elediğimiz gece"

"İSTANBUL; TARİHİYLE, HAVASIYLA MÜKEMMEL BİR ŞEHİR"

Coachesvoice sitesine konuşan Slaven Bilic, Türkiye'deki günlerine ve alışma sürecine değinerek, "Beşiktaş'ta çalışırken İstanbul'a bayılıyordum ama insanlar gelip, 'Anadolu'yu görmeden konuşma' diyordu. Oraya gittiğimizde gördüğüm şey Bosna'dan farklı değildi. Balkan bölgesinde yetişmiş teknik direktörler kültürlere kolay alışabiliyor.

Slaven Bilic'ten Beşiktaş itirafı! "Liverpool'u elediğimiz gece"

"BU CAMİALAR BİRER YAŞAM BİÇİMİ"

Hırvat hoca 3 büyük kulüple ilgili, "Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray sadece futbol kulübü değiller. Bu camialar birer yaşam biçimi. Sonuçlar iyiyse her şey harika ama kötü sonuçlar için aynı şeyi söyleyemem." şeklinde konuştu.

Slaven Bilic'ten Beşiktaş itirafı! "Liverpool'u elediğimiz gece"

"LIVERPOOL'U ELEDİĞİMİZ GECE TARİHİ BİR GECEYDİ"

Bilic, Beşiktaş'ta geçirdiği yıllara dair ise, "Orada harika zaman geçirdim. Beşiktaş ile 2 sezon üst üste üçüncü olmak iyi değildir ancak taraftarlar yaptığımız şeylere kıymet verdi.

Slaven Bilic'ten Beşiktaş itirafı! "Liverpool'u elediğimiz gece"

2 yıl boyunca stadımız yoktu. Birçok iç saha maçımızı Ankara'da veya Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadık. Zor zamanlardı. Avrupa'da iyi işler yaptık. Kulüp için de benim kariyerim için de güzel başarılar elde ettik.

Slaven Bilic'ten Beşiktaş itirafı! "Liverpool'u elediğimiz gece"

Premier Lig'e giden yolumu açan maçlar oynadık. Arsenal ile Şampiyonlar Ligi ön elemesinde iyi bir mücadele verdik. Arsene Wenger bana gelip, 'Türk kulüpleri ile birçok kez iki ayaklı maç oynadım ama ilk kez 180 dakikada kırılma yaşamayan bir Türk takımı gördüm. Tebrik ederim.' dedi. Benim için büyük bir andı.

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