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Beşiktaş'ın eski yıldızından çarpıcı açıklamalar! Davinson Sanchez...

Bir dönem Beşiktaş forması giyen 32 yaşındaki stoper Pedro Franco, siyah-beyazlılardaki günleriyle ilgili Spor Arena’ya açıklamalarda bulundu. Futbol hayatını Kolombiya ekibi Alianza Petrolera’da sürdüren Franco, birçok konu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 13:59 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 14:02
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Beşiktaş'ın eski yıldızından çarpıcı açıklamalar! Davinson Sanchez...

2013 yılında Kolombiya'nın Millonarios takımından Beşiktaş'a transfer olan Pedro Franco, siyah-beyazlılarda 59 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

Beşiktaş'ın, özellikle Liverpool'u İstanbul'da elediği ve UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kaldığı mücadeledeki savunmasıyla hafızalarda yer edinen Franco, Kolombiya Milli Takımı'nda da 5 maçta görev aldı.

Şimdilerde Kolombiya ekibi Alianza Petrolera'da oynayan 32 yaşındaki stoper, Beşiktaş'taki günleri, teknik direktör Slaven Bilic, Şenol Güneş ve Galatasaray'ın Kolombiyalı savunmacısı Davinson Sanchez ile ilgili düşüncelerini aktardı.

İşte Pedro Franco'nun açıklamaları:

"SÜPER LİG'DE OYNAMAK BENİM İÇİN BİR ŞANSTI"

Kolombiya U20 Milli Takımıyla o dönem Kolombiya düzenlenen turnuvaya katılmış, turnuvada iyi bir performans göstermiştim. Beşiktaş'a transferim, o zamanki sportif direktör Önder Özen'in beni takip etmesiyle gerçekleşmişti. 2013 yılının sezon başında teknik direktör Slaven Bilić ile birlikte Beşiktaş'a katılma fırsatı buldum. İyi futbolun oynandığı ve yüksek kalitedeki yabancı oyuncuların mücadele ettiği Türkiye Süper Ligi'ne gitmek çok güzel bir şanstı. Süper Lig, milli takımlarda oynayan oyunculardan oluşuyordu. Bu yüzden Süper Lig'e gidip yüksek seviyede mücadele etmek benim için harika bir fırsattı.

"LIVERPOOL ZAFERİ BİZİM İÇİN ÖZELDİ"

Liverpool zaferi, hem bizim hem de tüm Beşiktaş taraftarları için özel bir maçtı. Liverpool gibi büyük bir rakiple karşı karşıya olduğumuzu biliyorduk. İngiltere deplasmanında da iyi bir iş çıkarmıştık. Tüm taraftarlarımızın desteğiyle İstanbul Olimpiyat Stadı'nda kazanmayı başardık ve penaltı atışları sonucunda bir sonraki turdaki yerimizi garantiledik.

"SLAVEN BILIC FUTBOL PROFESÖRÜYDÜ"

Premier Lig'de oynayan, Hırvatistan Milli Takımı'nda futbolcu ve teknik direktör olarak yer alan Slaven Bilić ile harika bir deneyim yaşadığımı düşünüyorum. Bilic, bence çok iyi bir tecrübeye sahipti ve futbol profesörüydü. Bu yüzden benim Türk futboluna adapte olmama yardımcı oldu. Ayrıca bir oyuncu olarak gelişmeme yardımcı olan yeni konseptleri vardı.

"ŞENOL GÜNEŞ BEŞİKTAŞ'A SIÇRAMA YAŞATTI"

Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in yönetimiyle şampiyonluklar yaşadı. Şenol Güneş takımda görev yaptığı dönemde Beşiktaş'a kalite olarak bir sıçrama yaptırdı. Takım için çok iyi çalıştı. Şenol Güneş'in çalışma tarzı, her oyuncuda farklı etki gösterir. Bu durum benim o dönem takıma adapte olup olamadığım anlamına gelmez. Onun oyun tarzı şampiyon olduğu dönemdeki oyunculara uygundu. Bunun sonunda da şampiyonluk yaşadı.

"DAVINSON SANCHEZ ÇOK TEKNİK BİR OYUNCU"

Davinson Sanchez, harika bir oyuncu. Önemli takımlarda ve büyük liglerde görev aldı. Kolombiya Milli Takımı'nda da uzun süre görev yaptı. Sanchez, teknik bir oyuncu. Aynı zamanda hızı ve markaj gücüyle birlikte çok iyi bir fiziksel yeteneğe sahip bir futbolcu.

"BEŞİKTAŞ'IN HER ZAMAN ŞAMPİYON OLMASINI İSTİYORUM"

Bence Beşiktaş taraftarıyla ilgili en önemli şey, stadyumdaki atmosferin muhteşem olması ve insanların her zaman destek vermesiydi. İlk defa tüm stadyumun uyum içinde marş söylediğini gördüm ve maçlarda her zaman tribünlerde bir gösteri vardı. Beşiktaş'ın, Türkiye Süper Ligi'ndeki sonuçlarını her zaman takip ediyorum. Beşiktaş'ın başarılı olmasını, uluslararası turnuvalara katılmasını, şampiyon olmasını her zaman istiyorum. Şimdi de Avrupa Ligi'ne katıldıklarını biliyorum ve onlara bol şans diliyorum.

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