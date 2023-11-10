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Beşiktaş'ta RAMS Başakşehir maçının hazırlıkları başladı!

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş sahasında RAMS Başakşehir'i konuk edecek. Siyah beyazlılar maçın hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2023 Cuma 14:57
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Beşiktaş'ta RAMS Başakşehir maçının hazırlıkları başladı!

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 12 Kasım Pazar günü RAMS Başakşehir'i konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yardımcı antrenör Hari Vukas yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Norveç ekibi Bodo/Glimt ile oynanan müsabakaya ilk 11'de başlayan oyuncular, salonda yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

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