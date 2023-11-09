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Hari Vukas: Bugün galibiyet almak zorundayız!

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 4. maçında sahasında Bodo/Glimt'i konuk edecek. Kritik maç öncesi siyah-beyazlılarda yardımcı antrenör Hari Vukas açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2023 Perşembe 20:06 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2023 Perşembe 20:13
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Hari Vukas: Bugün galibiyet almak zorundayız!

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 4. maçında sahasında Bodo/Glimt'i konuk edecek.

Kritik maç öncesi siyah-beyazlılarda yardımcı antrenör Hari Vukas açıklamalarda bulundu.

İŞTE HARI VUKAS'IN AÇIKLAMALARI:

Maçın önemini anlatmaya gerek yok. İki hafta önce ile Bodo/Glimt ile oynadık. Onları iyi tanıyoruz. Bodo/Glimt iyi bir takım ama bir daha iyi takımız. Bugün galibiyet almak zorundayız.

Beşiktaş olarak kazanacağız ve hayatta kalacağız. Vincent Aboubakar'ın durumu iyi. Bizim için ileride iyi şeyler yapacak.

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