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Beşiktaş için kendimi yakarım

"Kongreden yana bir tereddütüm yok benim. Kaybedeceksem de kazanacaksam da girerim. Ben Beşiktaş için kendimi yakarım. Önümüzdeki hafta sonuna kadar kararımı açıklayacağım.”

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2023 Cumartesi 06:50
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Beşiktaş için kendimi yakarım

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, camianın merakla beklediği seçim kararıyla ilgili açıklama yaptı. Seçim kararını henüz vermediğini söyleyen Çebi, "Henüz daha karar vermedim, önümüzdeki hafta sonuna kadar kararımı açıklayacağım. 3 gündür aday olmamı isteyenlerce telefonum susmuyor, ama ben şahsi duygularla hareket etmeyeceğim, iyice düşüneceğim. Kongreden yana hiçbir tereddüdüm yok, eğer gireceksem kaybedeceksem de girerim kazanacaksam da girerim. Ben Beşiktaş için kendimi yakarım" diye konuştu.

AİLEMİ SIÇRATANI YAKARIM

Başkan Çebi, konunun ailesine sıçraması durumunda düşünmesi gerektiğini belirterek şöyle devam etti: "Gece geç saatlerde dahi ailem aranarak küfür ediliyor. Konu aileme ve çocuklarıma gelirse sıçratanı yakarım." Puan kaybı yaşamalarına rağmen havanın terse dönebileceğini söyleyen başkan Çebi, ''Puan kayıpları yaşamış olabiliriz ama daha 28 maç var. F.Bahçe ile G.Saray hava yakalamış olabilir ama o hava tersine de dönebilir. Biz fikstür talihsizliği de yaşıyoruz. Avrupa maçı dönüşlerinde de çok zorlu rakiplerle de oynadık" ifadelerini kullandı.

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