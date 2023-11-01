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Yılmaz savaşçı

Burak Yılmaz liderliğinde hedeflerine tutunmaya çalışan Kara Kartal, 3 lig maçında 2 galibiyet aldı. Genç hoca seçime kadar 6 kritik maça daha çıkacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2023 Çarşamba 06:50
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Yılmaz savaşçı

Beşiktaş, sıkıntılı günlerden çıkış arıyor. Sezona iyi bir başlangıç yapan, ligde ilk 3 maçında mağlubiyet yaşamayan, Konferans Ligi'nde de elemeleri başarılı bir şekilde geçerek gruplara kalan siyah-beyazlı ekip, son dönemdeki istikrarsız görüntüsüyle sıkıntılı günler yaşamaya başladı. Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası teknik sorumlu Burak Yılmaz yönetiminde hedeflerine tutunmaya çalışan Beşiktaş, Süper Lig'deki son 3 maçında 2 galibiyet ve bir mağlubiyet aldı. Burak Yılmaz başkanlık seçimine kadar takımın başında olacak.

ZORLU PERİYOT BAŞLADI

Beşiktaş seçim sürecinde 6 kritik karşılaşmada hedeflerine tutunmaya çalışacak. Bu hafta Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Kartal, ardından Başakşehir'i konuk edecek. 13. haftada Samsun'a gidecek olan Beşiktaş, kulüpteki seçim günü olan 3 Aralık'ta ise dış sahada A.Gücü ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, kongre döneminde Avrupa'da da kritik maçlara çıkacak. Siyah-beyazlılar, 9 Kasım'da Bodo/Glimt ve 30 Kasım'da Club Brugge ile evinde yapacağı karşılaşmalarda alacağı galibiyetlerle Avrupa'da yoluna devam etmeye çalışacak.

EKSiKLER CAN SIKIYOR

Gaziantep karşılaşmasına 10 eksikle çıkan Beşiktaş'ta sakatlıklar ve cazalar bitmek bilmiyor. Beşiktaş'ta Amartey, Colley, Masuaku, Umut Meraş ve Tayfur Bingöl sakatlıkları, Rosier ile Aboubakar ise hastalıkları, Mert Günök da kart cezası nedeniyle forma giyemezken; Tayyip Talha ile Emrecan Uzunhan da uzun süreli sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı. Siyah-beyazlılarda Amir kırmızı kart gördüğü, Ghezzal da sakatlandığı için Antalya maçında yok.

Ligde son 7 maçta 3 kez mağlup olan Beşiktaş, liderin 11 puan gerisinde bulunuyor. Süper Lig'de 6 galibiyet, bir beraberlik ve 3 mağlubiyetle 19 puan toplayan siyah-beyazlılar; F.Bahçe, G.Saray ve Adana Demirspor'un ardından 4. sırada yer alıyor.

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