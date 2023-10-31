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Beşiktaş'ın bitmeyen çilesi Rachid Ghezzal...

Son dakika spor haberleri... Beşiktaş'ta sakat oyuncular artmaya devam ediyor. Bu seferde Ghezzal... İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2023 Salı 13:01 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2023 Salı 13:53
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Beşiktaş'ın bitmeyen çilesi Rachid Ghezzal...

Beşiktaş'ta sakat oyuncular kervanına bir yenisi daha eklendi. Gaziantep FK maçını yarıda bırakmak zorunda kalan Ghezzal kara kartalda 14. kez sakatlık problemiyle karşı karşıya kaldı.

Gaziantep FK maçına 11 eksikle çıkan Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal da sakatlandı.

20. dakikada kendini yere bırakan Cezayirli oyuncu, ligde 4. haftada oynanan Sivasspor maçıyla beraber 4.5 ay sonra sahalara dönmesine rağmen 58 gün sonra yeniden sorun yaşadı.

14.KEZ SAKATLANDI

Siyah-beyazlı formayla bu sezon ikinci, tomlamda 14.kez sakatlık problemiyle karşı karşıya kaldı.

37 MAÇ KAÇIRDI

31 yaşındaki Cezayirli sağ kanat, Beşiktaştaki 4'üncü sezonunda toplamda 37 maç kaçırırken 247 gününü sakat geçirdi.

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