Hari Vukas: Eksik oyuncularımız var ama...

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş sahasında Gaziantep FK ile kozlarını paylaşıyor.

Bu kritik mücadele öncesi siyah-beyazlılarda yardımcı antrenör Hari Vukas açıklamalarda bulundu.

İŞTE HARI VUKAS'IN AÇIKLAMALARI:

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Hari Vukas: "Öncelikle dünle başlamak istiyorum. Türk halkının, Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Bu büyük ülkenin büyük lideri Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyorum.

Zor bir maç olacak, eksik oyuncularımız var ama bizimle birlikte olan oyuncular gerekeni yapacak. İyi bir reaksiyon vermek zorundayız. Bizimle birlikte olan oyuncularla iyi bir performans göstereceğiz.

Bugün kadroda olan her oyuncu hazır. Zaten sakatlığı geçen oyuncular bizimle birlikte antrenman yapıyorlardı. 11'de olanlar ve yedekler de %100 hazır.