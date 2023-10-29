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Kazanan Kartal

Beşiktaş Elmakjet deplasmanda Büyükçekmece Basketbol’u 86-70 mağlup etti. Siyah-Beyazlılar’da Mathews, 20 sayıyla galibiyetle başrolü oynadı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2023 Pazar 06:50
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Kazanan Kartal

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol, Beşiktaş Emlakjet'i konuk etti. Gazanfer Bilge Spor Salonu'ndaki mücadeleden siyahbeyazlılar, 86-70 galibiyetle ayrıldı. 5. maçında 3'üncü galibiyetini alan kara kartalda Jonah Mathews, 20 sayıyla zaferin baş mimarı oldu.

ETKİLİ BAŞLADI

İlk periyoda müthiş bir başlangıç yapan Beşiktaş, etkili bir oyun ortaya koydu ve ilk çeyreği 25-10 üstün tamamladı. B.Çekmece 2. çeyrekte toparlansa da siyah-beyazlılar, 43-34'le soyuna ondasına önde girdi. Son bölüme 66-55'le üstün giren kara kartal, periyodu 20-15 maçı ise 86-70 kazandı. En skorer isim 28 sayıyla Reed oldu.

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