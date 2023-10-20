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Beşiktaş Galatasaray derbisinin hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a konuk olacak olan Beşiktaş, derbinin hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2023 Cuma 20:01
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Beşiktaş Galatasaray derbisinin hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile deplasmanda yapacağı derbinin hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, derbiye yönelik taktik organizasyonlarla tamamlandı.

Antrenmanı Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile yönetim kurulu üyeleri de izledi.

RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Beşiktaş maçı, 21 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

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