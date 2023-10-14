Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, önümüzdeki Aralık ayında kongreye gitme kararı aldı. Şu anda ciddi şekilde adaylığını açıklayan sayın Hasan Arat var. Aldığımız bilgilere göre Ahmet Nur Çebi'nin yeniden aday olabileceği belirtiliyor. Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün de aday olmaya sıcak baktığı konuşuluyor. Bu sezon iki ezeli rakibin başarılı bir şekilde hedefe giderken Beşiktaş'ın puan durumunda geri kalması ve özellikle de taraftarın transferde mutlu olmaması bu gelişmeleri doğurdu.

Beşiktaş camiasının sağduyuyla en güçlü ve doğru yönetim anlayışıyla hizmete edecek adayın etrafında toplanması gerektiğini düşünüyorum. Ben de adaylar netleştikten sonra adayımı açıklayacağım. Aday olup olmama konusunda karar veremeyen adaylar için Galatasaray derbisi büyük önem taşıyor. Temennim Beşiktaş'ı en iyi başkan adayı ve yönetimin kulübü idare etmesidir. Kazanan Beşiktaş olsun.