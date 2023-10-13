Burak Yılmaz'dan Gedson ve Salih Uçan açıklaması! Galatasaray maçında oynayacaklar mı?

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, Süper Lig'de oynayacakları Galatasaray derbisi öncesi açıklamalarda bulundu. Karşılaşmaya yüzde yüz hazır olacaklarını kaydeden genç hoca, oyuncularına duyduğu güveni dile getirdi.

İşte o sözler...

"Benim isteğimle aramıza iki hocamız daha katıldı. Bu şekilde devam edeceğiz. Bize güç katacaklarını düşünüyorum. Derbiye %100 hazır olacağız. Yeter ki milli takımlardaki oyuncularımız sağlıklı bir şekilde dönsünler."

"OYUNCULARIMA GÜVENİM SONSUZ"

"Ben kendime ve ekibime güveniyorum. Futbolcularıma ve camiama güveniyorum. Ben rahatım. Oyuncularıma güvenim sonsuz. Büyük bir camiayı temsil ettiğimin farkındayım. Benim en büyük güvencem oyuncularım."

GEDSON VE SALİH DERBİDE OYNAYACAK MI?

"Sağlık ekibimiz, derbiye yetişmeleri için elinden geleni yapıyor. Yetişirlerse çok mutlu oluruz. Yetişmezse, onların yerine oynayacak oyuncular Beşiktaş oyuncusudur. Ben umutluyum ve mutluyum. Onların yerine oynayacak olanlar da ellerinden geleni yapacaktır."