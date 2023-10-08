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BEŞİKTAŞ İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş - İstanbulspor maçı saat kaçta?

Beşiktaş ile İstanbulspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak müsabaka öncesinde heyecan dorukta. Tugay Kaan Numanoğlu, Beşiktaş - İstanbulspor maçında düdük çalacak. Maç ile ilgili birçok detay merak ediliyor. Özellikle maçın yayın bilgileri araştırılıyor. Öte yandan Beşiktaş'ın maç öncesi ilk 11'i belli oldu. Peki, Beşiktaş - İstanbulspor maçı ne zaman? BJK maçı hangi kanalda?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2023 Pazar 14:53 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2023 Pazar 14:54
BEŞİKTAŞ İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş - İstanbulspor maçı saat kaçta?

Beşiktaş - İstanbulspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Beşiktaş ile İstanbulspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - İstanbulspor maçı 8 Ekim Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

11'LER BELLİ OLDU

Beşiktaş: Ersin, Zaynutdinov, Amartey, Bailly, Rosier, Salih, Hadziahmetovic, Oxlade-Chamberlain, Muleka, Ghezzal, Aboubakar.

İstanbulspor: Jensen, Ali Yaşar, Okan, Mehmet, Duhaney, Ndao, Loshaj, Muammer, Mendy, Emir Kağan, Ethemi.

YÖNETİM OLAĞANÜSTÜ KONGRE KARARI ALDI

Bu sezon sergilediği performansla hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş'ta sular durulmuyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde İsviçre ekibi Lugano'ya 3-2 mağlup olan siyah-beyazlı takımda teknik direktör Şenol Güneş görevinden ayrıldı. Siyah-beyazlı taraftarların uzun bir süredir istifa çağrısı yaparak protesto ettiği Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulu ise olağanüstü seçimli genel kurula gitme kararı aldı.

BURAK YILMAZ KULÜBEDE OLACAK!

Başarılarla dolu futbolculuk kariyerini haziran ayında noktalayan 38 yaşındaki Yılmaz, sezon başında Şenol Güneş'in yardımcısı olarak göreve başlamıştı. Siyah-beyazlılarda Gedson Fernandes, Mert Günok ve Arthur Masuaku'nun sakatlıkları bulunuyor.

EKSİKLER

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, Mert Günok ve Arthur Masuaku'nun sakatlıkları bulunuyor. İstanbulspor'da ise sakatlıkları bulunan Alassane Ndao ve Coly Racine Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.

ASpor CANLI YAYIN

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