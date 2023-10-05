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Beşiktaş Avrupa'da Lugano sınavında! Şenol Güneş ilk 11 tercihini yaptı

Avrupa arenasındaki 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Kara Kartallar, İsviçre temsilcisini yenerek grupta liderlik şansını yakalamak istiyor. Beşiktaş’ta kaleci Mert ve bileği dönen Gedson oynamıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2023 Perşembe 06:50
Beşiktaş Avrupa'da Lugano sınavında! Şenol Güneş ilk 11 tercihini yaptı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci haftasında İsviçre temsilcisi Lugano'yu ağırlayacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak karşılaşma Exxen'den naklen yayınlanacak. Kartal, bu sezon Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı 6 müsabakadan da galibiyetle ayrıldı. 2. Eleme Turu'nda Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 3. Eleme Turu'nda ise Neftçi'yi 3-1 ve 2-1'le geçti. Play-off'ta da Lucescu'nun takımı Dinamo Kiev'i 3-2 ve 1-0 yenip, grupların ilk mücadelesinde Brugge'la 1-1 berabere kalarak namağlup serisini sürdürdü. İki ekip bu sezon Avrupa maceralarına beraberlikle başladı. Beşiktaş, Club Brugge ile Lugano da Bodo Glimt ile berabere kaldı.

KALE ERSİN'E EMANET, REBİC'İN DURUMU BELİRSİZ

KONYA deplasmanında alınan 3 puanın moraliyle sahaya çıkacak olan Beşiktaş, taraftarının da desteğiyle net bir galibiyete imza atarak grupta liderlik şansını kaçırmak istemiyor. Siyah-beyazlılarda zorlu mücadele öncesinde önemli eksikler bulunuyor. A. Demir maçında sakatlanan Mert Günok'un, bu akşamki maç kadrosunda yer alamayacağı ifade edildi. Mert'in yerine kaleyi Ersin Destanoğlu koruyacak. Mert'in yanı sıra sakatlığı nedeniyle üç maçtır takımda yer alamayan Gedson Fernandes'in son idmanda bileği döndüğü için bu akşam ve hafta sonundaki İstanbulspor maçında olmayacak. Son iki müsabakada forma giyemeyen Ante Rebic'in durumu ise belirsizliğini koruyor. Rebic için son karar bu sabah yapılacak kontrolleri sonrasında verilecek.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş'ın muhemel 11'i: Ersın, Rosier, Amartey, Colley, Onur, Amır, Salih, Chamberlain, Rashica, Muleka, Aboubakar

Lugano'nun muhtemel 11'i: Saıpı, Hajdarı, Espınoza, Hajrızı, Marques, Grgıc, Alıseda, Sabbatını, Macek, Cımıgnanı, Vladı

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