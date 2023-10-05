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Beşiktaş'ta Aboubakar alarmı! Afrika Kupası'nda...

Beşiktaş, Kamerunlu yıldızın son iki sezonda skor ya pamadığı 8 maçta 2 galibiyet alırken 4 beraberlik ve 2 yengi yaşadı. Afrika Kupası’na gidecek yıldızın yokluğunda Siyah-Beyazlı takımın göstereceği performansı merak konusu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2023 Perşembe 06:50
Beşiktaş'ta Aboubakar alarmı! Afrika Kupası'nda...

Beşıktaş'ın hücumdaki en etkili gol silahı olan Kamerunlu yıldız Vincent Aboubakar ile ilgili ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Takvim'in haberine göre Beşiktaş'ın yıldız futbolcunun son iki sezonda skor katkısı yapamadığı 8 maçta sadece 2 galibiyet alması dikkat çekti. Siyah-Beyazlı takım 8 maçlık periyotta 4 beraberlik 2 de yenilgi yaşadı. Kamerunlu futbolcunun oynamadığı maçlarda gol ve pozisyon üretmekte sıkıntı çektigi görüldü. Yıldız futbolcunun ülkesi Kamerun'la 13 Ocak11 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek Afrika Kupası'na gidecek olması teknik direktör Şenol Güneş'i düşündürüyor.

5-6 MAÇ OLMAYACAK

Yıldız futbolcunun turnuva boyunca Siyah-Beyazlı takımı 5-6 maç yalnız bırakması bekleniyor. Güneş'in Aboubakar'ın yokluğunda bu sorunu nasıl çözeceği merak konusu. 31 yaşındaki yıldız futbolcu bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 14 maçta 8 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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