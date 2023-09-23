Haberler Beşiktaş Yeniler ısınamadı

Yeniler ısınamadı

Siyah-beyazlılar, Trabzonspor derbisinin ardından Club Brugge karşısında da futbol olarak bekleneni veremedi. Beşiktaş'ta yeni transferlerden sadece Milot Rashica ve Zaynutdinov'un düzenli olarak forma şansı bulduğu görülüyor. Rashica 6 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergilerken, Zaynutdinov ise 5 maçta rakip fileleri 1 kez havalandırdı. Yeni isimlerden Jean Onana 6 maçta 109 dakika sahada kalırken, 1 asist yaptı. Daniel Amartey 7 maçta 1 gol bulurken, Ante Rebic 7 maçta 180 dakika, Chamberlain 5 maçta 104 dakika, Eric Bailly de 1 maçta 84 dakika şans buldu. Tayfur Bingöl ve Gökhan İnler henüz süre alamazken, diğer isimler de ne gol ne asist katkısı yapabildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2023 Cumartesi 06:50
Yeniler ısınamadı
Siyah-beyazlılar, Trabzonspor derbisinin ardından Club Brugge karşısında da futbol olarak bekleneni veremedi. Beşiktaş'ta yeni transferlerden sadece Milot Rashica ve Zaynutdinov'un düzenli olarak forma şansı bulduğu görülüyor. Rashica 6 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergilerken, Zaynutdinov ise 5 maçta rakip fileleri 1 kez havalandırdı. YENİ isimlerden Jean Onana 6 maçta 109 dakika sahada kalırken, 1 asist yaptı. Daniel Amartey 7 maçta 1 gol bulurken, Ante Rebic 7 maçta 180 dakika, Chamberlain 5 maçta 104 dakika, Eric Bailly de 1 maçta 84 dakika şans buldu. Tayfur Bingöl ve Gökhan İnler henüz süre alamazken, diğer isimler de ne gol ne asist katkısı yapabildi.
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