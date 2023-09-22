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Tabata 42 yaşında Al-Rayyan’a gitti!

Beşiktaş'tan 2011 yılında ayrılan Rodrigo Tabata, 42 yaşında Katar'ın Al-Rayyan Futbol Takımı'na transfer oldu. Deneyimli oyuncunun transferiyle ilgili Al-Rayyan Kulübünden yapılan açıklamada, "Hoş geldin Tabata" mesajı paylaşıldı. Brezilya asıllı Katarlı futbolcu, 2009-2011 yıllarında Beşiktaş forması giymişti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2023 Cuma 06:50
Tabata 42 yaşında Al-Rayyan’a gitti!
Beşiktaş'tan 2011 yılında ayrılan Rodrigo Tabata, 42 yaşında Katar'ın Al-Rayyan Futbol Takımı'na transfer oldu. Deneyimli oyuncunun transferiyle ilgili Al-Rayyan Kulübünden yapılan açıklamada, "Hoş geldin Tabata" mesajı paylaşıldı. Brezilya asıllı Katarlı futbolcu, 2009-2011 yıllarında Beşiktaş forması giymişti.
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