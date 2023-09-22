Tabata 42 yaşında Al-Rayyan’a gitti!

Beşiktaş'tan 2011 yılında ayrılan Rodrigo Tabata, 42 yaşında Katar'ın Al-Rayyan Futbol Takımı'na transfer oldu. Deneyimli oyuncunun transferiyle ilgili Al-Rayyan Kulübünden yapılan açıklamada, "Hoş geldin Tabata" mesajı paylaşıldı. Brezilya asıllı Katarlı futbolcu, 2009-2011 yıllarında Beşiktaş forması giymişti.
Beşiktaş'tan 2011 yılında ayrılan Rodrigo Tabata, 42 yaşında Katar'ın Al-Rayyan Futbol Takımı'na transfer oldu. Deneyimli oyuncunun transferiyle ilgili Al-Rayyan Kulübünden yapılan açıklamada, "Hoş geldin Tabata" mesajı paylaşıldı. Brezilya asıllı Katarlı futbolcu, 2009-2011 yıllarında Beşiktaş forması giymişti.