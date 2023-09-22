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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Tahkim Kurulu'ndan Ahmet Nur Çebi kararı!

TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi’ye verilen 400 bin liralık para cezasının 200 bin liraya düşürüldüğünü açıkladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2023 Cuma 21:10
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Tahkim Kurulu'ndan Ahmet Nur Çebi kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye verilen 400 bin liralık para cezasının 200 bin liraya düşürüldüğünü açıkladı.

TFF'den konuyla ilgili olarak şu açıklama yapıldı:

"Beşiktaş A.Ş. ve Başkanı Ahmet Nur Çebi ile ilgili PFDK'nın 07.09.2023 tarih ve E.2023-2024/73 - K.2023-2024/84 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde Beşiktaş A.Ş. ve Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin 29.08.2023 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarda yer alan Sportmenliğe Aykırı Hareket ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki açıklamalar nedeniyle FDT'nin 36/1-d, 38/3. ve 10/2. maddeleri uyarınca ayrı ayrı verilen 400.000,00 TL para cezalarının itirazen incelenmesinde;

İtirazın kısmen kabulü ile PFDK kararının kaldırılmasına,

Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/3. maddesi uyarınca ihlalin sübut bulmadığına oyçokluğu ile,

Beşiktaş A.Ş. ve Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin 29.08.2023 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarda yer alan Sportmenliğe Aykırı Hareket nedeniyle FDT'nin 36/1-d, maddesi uyarınca 400.000,00 TL para cezası ile ayrı ayrı cezalandırılmalarına, FDT'nin 13. maddesi uyarınca takdiren cezalarından ½ oranında indirim yapılarak ayrı ayrı 200.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmalarına, oybirliği ile, karar verilmiştir."

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