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CLUB BRUGGE BEŞİKTAŞ MAÇI EXXEN ŞİFRESİZ CANLI İZLE - Club Brugge - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda?

CLUB BRUGGE BEŞİKTAŞ - UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş, D grubundaki ilk maçına deplasmanda çıkacak. Beşiktaş, Belçika temsilcisi Club Brugge ile Jan Breydelstadion Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Kritik müsabakada Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov düdük çalacak. Beşiktaş, kazanarak ilk galibiyetini almak istiyor. Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Umut Meraş, Gökhan İnler ve Tayfur Bingöl kadroda yer almadı. Müsabakayı canlı şifresiz izlemek isteyen sporseverler, "Club Brugge - Beşiktaş maçı canlı izle, Club Brugge Beşiktaş maçı canlı şifresiz izle, Beşiktaş maçı canlı izle, Beşiktaş maçı ne zaman?" ifadeleri ile detayları araştırıyor. Peki, Club Brugge - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2023 Perşembe 10:20 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2023 Perşembe 10:50
CLUB BRUGGE BEŞİKTAŞ MAÇI EXXEN ŞİFRESİZ CANLI İZLE - Club Brugge - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda?

Club Brugge - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yoluna grup aşamasından devam eden Beşiktaş, ilk maçında Club Brugge ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Club Brugge - Beşiktaş maçı ne zaman? BJK maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CLUB BRUGGE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? BJK MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Club Brugge - Beşiktaş maçı 21 Eylül Perşembe günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Club Brugge: Mignolet, Sabbe, Mechele, Spileers, Cuyper, Cetlesen, Onyedika, Vanaken, Olsen, Zinckernagel, Thiago.

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Amir, Chamberlain, Rashica, Gedson, Muleka, Aboubakar.

AVRUPA'DA 236. KARŞILAŞMA

Beşiktaş, Club Brugge maçıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 236. mücadelesini oynayacak. Geride kalan 235 müsabakada siyah-beyazlı takım, 89 galibiyet, 47 beraberlik ve 99 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 310 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 349 gol gördü.

BU SEZON NAMAĞLUP

Kara Kartal, bu sezon Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı 6 müsabakadan da galibiyetle ayrıldı. 2. Eleme Turu'nda Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla mağlup eden siyah-beyazlı ekip, 3. Eleme Turu'nda ise Neftçi'yi 3-1 ve 2-1'le geçti. Play-off'ta da Mircea Lucescu'nun takımı Dinamo Kiev'i ise 3-2 ve 1-0 yenerek namağlup ünvanını sürdürdü.

CLUB BRUGGE'LA 4. KEZ

Beşiktaş, Club Brugge ile Avrupa sahnesinde 4. kez rakip olacak. Geride kalan 3 müsabakanın 2'sini Brugge, 1'ini ise İstanbul temsilcisi kazandı.

Club Brugge, 2014-2015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda rakibi 2-1 ve 3-1'lik skorlarla mağlup ederken, Beşiktaş da 2006-2007'de UEFA Kupası grup aşamasında sahadan 2-1 galip ayrılmıştı

ALEKSEI KULBAKOV DÜDÜK ÇALACAK

Bu zorlu mücadelede Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov düdük çalacak. Kulbakov'un yardımcılıklarını Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Dzmitry Dzmitryieu olacak.

Maçta VAR koltuğunda Polonya'da Bartosz Frankowski, AVAR'da yine Polonyalı Krzysztof Myrmus oturacak.

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