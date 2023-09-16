Beşiktaş Park en zorlu arena

9 Kasım'daki Bodo-Glimt maçında Norveçli taraftarları İstanbul'a getirecek olan şirket Beşiktaş Park Stadı için çarpıcı ifadeler kullandı: "Avrupa'nın en çılgın futbolunu deneyimlemek eşsiz bir şans. En zorlu arenalarından birinde olduğunuzu vücudunuzda hisseteceksiniz."
9 Kasım'daki Bodo-Glimt maçında Norveçli taraftarları İstanbul'a getirecek olan şirket Beşiktaş Park Stadı için çarpıcı ifadeler kullandı: "Avrupa'nın en çılgın futbolunu deneyimlemek eşsiz bir şans. En zorlu arenalarından birinde olduğunuzu vücudunuzda hisseteceksiniz."