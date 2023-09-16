Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den dikkat çeken açıklamalar! Transfer...

Beşiktaş Kulübü'nün 2023 yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı yapıldı. Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen 2023 yılı 2. Olağan Divan Kurulu'nda Başkan Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde: 👇🏼

"31 MİLYON EURO KAYBETTİK"

Mali durumda çok parlak bir durum yok ancak inanın diğerlerinden daha iyi durumda olduğumuzu size söyleyebilirim. Mümkün olduğu kadar hayatta kalmak ve faaliyetlerimizi sürdürmek önceliğimiz oldu. Geldiğimiz süre içinde, zor şartlarda kupalar aldık. Pandeminin etkisinin kulübe maliyeti 30 milyon euro oldu. Artan kur 18 milyon euro, devletimizin artırdığı ekstra vergi yükü 25 milyon euro oldu. Ayrıca 4-5 tane hocamızın da verim alamadığı kadro dışı oyuncularımız vardı, 31 milyon euro kaybettirdi.

Yayın hakları da 3.5 yıl içinde 40 milyon aşağı indi. Yani, 144 milyon euro elimizde olmayan nedenlerle kulübümüze giremedi.

Tüzüğümüzde başkanın onayıyla denetlenebilir bazı yerlerden bahsediliyor. Ben buna karşıyım. Süratle değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun için de her şeyi yapmaya hazırım.

SPONSORLUK MÜJDESİ...

Stadyum sponsorluğuyla ilgili gelecek hafta her türlü detayın bittiği ve imzalandığı bir süreç yaşayacağımızı müjdelemek istiyorum. Markamıza yakışan, değeri diğerlerinden yukarıda olan bir sponsorluk sözleşmesiyle çok kısa sürede huzurlarınıza geleceğim.

Bizim mülklerimiz var. Hiçbir zaman için hiçbir yönetici ve başkanın onları satarak bir süreci yönetmek istediğini düşünmüyorum. Olabildiği kadar onları muhafaza etmek gelecek nesil için önemli.

"TRANSFERLERİN YARISINI ÇÖZMÜŞTÜK"

Weghorst'un sözleşmesinin bitmesine 4 ay kala, 2.8 milyon euro kazandık. Belki de bunun yıllarca tekrarı olmayabilir. Amir'i aldık ara transferde, Onur'u aldık. Bunların hepsini alt alta koyarsak, zaten biz ara transferde yaz transferlerinin yarısını çözmüştük.

"GEDSON YARIN 45 MİLYON EURO..."

Gedson'un değeri ortada. Bugün 35, yarın 45, inşallah daha da iyi olur. Ama biz futbolcularımızın sahada top oynayarak bize şampiyonluklar getirmesini istiyoruz. Bizim birinci önceliğimiz bu.

"8 MİLYON EURO BOŞA GİDİYOR"

Futbol takımının bütçesiyle ilgili bir şeyler açıklamak istiyorum. 61 milyon euro olan 2017-2018 sezonunda olan rakamları geldiğimiz anda direkt 34 milyon euro'ya düşürdük, bunun içinde 8 milyon euro faydalanamadığımız oyuncular vardı. Bunları dışarıya aldığınızda yaklaşık 26-27 milyon euro'ya düştüğünü göreceksiniz.

"RAMOS KULÜBE ZARAR VERECEKTİ"

Talisca için kulübüyle görüştük, kulübü satmak istemedi. Ramos konusu, çok değerli bir kardeşimin Beşiktaş'a kazandırıp, onun başarılı olacağını düşündüğü bir süreçti. Kulübün imkanlarını zorlayarak ona destek olmaya çalıştım ancak teklifimizin çerçevesinde bile dolaşmayan bir oyuncuydu. İstifa eden yöneticimle bir sorunum yok. O, bu transferi çok istedi ama ben Ramos transferini Beşiktaş'a çok büyük zarar verebileceğini düşünerek yapamadım.