Haberler Beşiktaş SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş sözleşme yenilemek istiyordu! Salih Uçan'a sürpriz talip

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş sözleşme yenilemek istiyordu! Salih Uçan'a sürpriz talip

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala flaş bir gelişme yaşandı. Beşiktaş'ın sözleşme uzatmak için görüşmeler yaptığı Salih Uçan'a sürpriz bir talip çıktı. İşte yaşananlar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 08:31
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş sözleşme yenilemek istiyordu! Salih Uçan'a sürpriz talip

Beşiktaş'ın sözleşme uzatmak için görüşmeler yaptığı tecrübeli orta saha Salih Uçan'a transferin son günlerinde sürpriz bir talip çıktı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş sözleşme yenilemek istiyordu! Salih Uçan'a sürpriz talip

Sabah'ta yer alan habere göre Katar ekibi Al-Gharafa, 29 yaşındaki milli oyuncuyu kadrosuna katmak adına birkaç gün önce hem kulüp hem de oyuncu tarafıyla temasa geçti.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş sözleşme yenilemek istiyordu! Salih Uçan'a sürpriz talip

Salih'i bonservisiyle almayı arzulayan Al-Gharafa'nın, 18 Eylül'de kendi liglerinde transfer dönemi kapanana kadar şansını denemek istediği belirtildi. Ancak siyah-beyazlılar, oyuncusunu gönderme niyetinde değil.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş sözleşme yenilemek istiyordu! Salih Uçan'a sürpriz talip

Gösterdiği performans herkesi mutlu ederken, takımdaki rolünün büyük olduğu düşünülüyor. Hem Salih hem de Beşiktaş, daha önce Sassuolo ve Genoa'nın ilgisine rağmen ayrılığa kapıları kapatmıştı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş sözleşme yenilemek istiyordu! Salih Uçan'a sürpriz talip

KARTAL'IN ÖNERİSİ 35 MİLYON TL

Başarılı oyuncunun en büyük isteği, Beşiktaş ile sezon sonunda bitecek sözleşmesinin iyileştirilip uzatılması ve yoluna siyah-beyazlı formayla devam etmek olduğu öğrenildi.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş sözleşme yenilemek istiyordu! Salih Uçan'a sürpriz talip

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, Trabzonspor maçı öncesinde Salih Uçan ile masaya oturarak 2 yıllık kontrat sunacağı, rakamın da 35 milyon TL olacağı kaydedildi.

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