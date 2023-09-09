Sadece Saiss kazandırdı

Beşiktaş, geçen sezon siyah-beyazlı kadroda görev yapan birçok oyuncuyla da yollarını ayırdı. Siyah-beyazlı takımda kiralık olarak forma giyen Dele Alli ve Alexandru Maxim takımlarına geri dönerken, sözleşme sürelerinin sonuna gelen Nathan Redmond, Welinton Souza, Georges-Kevin N'Koudou da takımdan ayrılan isimler oldu. Beşiktaş'ın sözleşmeli oyuncusu olmasına rağmen Almanya kampında yer almayan ve yeni sezona Beşiktaş'ta devam etmek istemediğini yönetime ileten Saiss, 2 milyon 500 bin euro karşılığında Katar ekibi Al Sadd ile anlaştı. Bu arada Montero, Berkay Vardar, Kerem Atakan Kesgin ve Ajdin Hasic de başka takımlara kiralandı.