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Yeni kule Eric Bailly

Beşiktaş, uzun uğraşlar sonunda İngiliz devi Manchester United’ın 29 yaşındaki stoperi Eric Bailly’i renklerine kattı. Fildişili yıldızla 1 senelik anlaşma yapılacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2023 Çarşamba 06:50
Yeni kule Eric Bailly

Uzun süredir stopere bir takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Manchester United'ın Fildişili stoperi Eric Bailly'i renklerine bağladı. Siyah-beyazlıların kadrosuna katmak için büyük mesai harcadığı 29 yaşındaki stoper Bailly için bir gece önce TFF'de lisans kaydı açıldığı dikkat geçti. Beşiktaş, tecrübeli oyuncu için "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Bailly'ye şanlı formamızla üstün başarılar dileriz" paylaşımı yapıldı.

DÜN AKŞAM GELDİ

Dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen 29 yaşındaki stoperle 1 senelik sözleşme imzalanacak. Eric Bailly'nin Beşiktaş'a yıllık toplam maliyeti 3.5 milyon euro olacağı ifade edildi. 29 yaşındaki Fildişili stoper, futbola Espanyol altyapısından başladı. 2015'te Villarreal'e 5.7 milyon euro bonservis bedeliyle, 2016'da Manchester United'a 38 milyon euro karşılığında transfe

UEFA LİSTESİNE GİRDİ

Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi Grup aşaması kadrosu belli oldu. UEFA Konferans Ligi grup aşamasında; Belçika'dan Club Brugge, Norveç'ten Bodo/Glimt ve İsviçre'den Lugano ile karşılaşacak olan siyah-beyazlılarda, sakatlıkları bulunan Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan hariç tüm yeni transferlerle birlikte son gün transferi Eric Bailly de 25 kişilik listede yer aldı.

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