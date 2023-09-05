Favori Bailly

Savunmasını güçlendirmek için uzun süredir çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Manchester United'dan Fildişili stoper Eric Bailly ile 1 yıllık anlaşma sağladı. Bailly'nin sözleşme şartlarına göre opsiyon yılı da bulunuyor. İngiliz basınının haberine göre Eric Bailly'in kulübü Manchester United ile sözleşme feshi için görüşmelerinde önemli bir yol kat ettiği ve fesih kararı alınır alınmaz Bailly'in Beşiktaş'a transfer olacağı belirtildi. 29 yaşındaki Fildişili stoper Eric Bailly, futbola Espanyol altyapısından başladı. 2015'te Villarreal'e 5.7 milyon euro bonservis bedeliyle, 2016'da Manchester United'a 38 milyon euro karşılığında transfer oldu. Bailly, geçen sezonu Olimpik Marsilya'da kiralık olarak geçirdi.