TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan German Pezzella bombası! Teklif ortaya çıktı

Transfer döneminde ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hayli uzağında kalan ve bu nedenle taraftarlardan ağır eleştiri alan Beşiktaş yönetimi transferde yeni bir ismi gündemine aldı.
Transfer döneminde ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hayli uzağında kalan ve bu nedenle taraftarlardan ağır eleştiri alan Beşiktaş yönetimi transferde yeni bir ismi gündemine aldı.
Son olarak Amartey'in de sakatlanmasıyla stoper mevkiinde alternatifsiz kalan siyah-beyazlı ekip, İspanya La Liga'da Real Betis forması giyen Arjantinli savunmacı German Pezzella'yı gündemine aldı.
Arjantin Milli Takımı formasını da giyen 32 yaşındaki oyuncu için İspanyol kulübüyle ilk temasın kurulduğu kaydedildi.
La Liga'da bu sezon Betis'in oynadığı üç maçta kaptan olarak sahaya çıkan Pezella için Kartal'ın 3 milyon euro'luk bir teklif yaptığı öğrenildi.
Real Betis ise halihazırda oynayan ve kaptanlık yapan Tangocu için 6 milyon euro'dan kapıyı açtı.
Kariyerinde daha önce River Plate ve Fiorentina formalarını giyen German Pezella, Arjantin'in kazandığı 2022 Dünya Kupası kadrosunda da yer almıştı.