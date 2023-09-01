Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan German Pezzella bombası! Teklif ortaya çıktı

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan German Pezzella bombası! Teklif ortaya çıktı

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Transferdeki sessizlik nedeniyle taraftarın yönetime büyük tepki gösterdiği Beşiktaş, İspanya La Lig'da Betis forması giyen 32 yaşındaki Arjantinli savunma oyuncusu German Pezzella için düğmeye bastı. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2023 Cuma 06:50
TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan German Pezzella bombası! Teklif ortaya çıktı

Transfer döneminde ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hayli uzağında kalan ve bu nedenle taraftarlardan ağır eleştiri alan Beşiktaş yönetimi transferde yeni bir ismi gündemine aldı.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan German Pezzella bombası! Teklif ortaya çıktı

Son olarak Amartey'in de sakatlanmasıyla stoper mevkiinde alternatifsiz kalan siyah-beyazlı ekip, İspanya La Liga'da Real Betis forması giyen Arjantinli savunmacı German Pezzella'yı gündemine aldı.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan German Pezzella bombası! Teklif ortaya çıktı

Arjantin Milli Takımı formasını da giyen 32 yaşındaki oyuncu için İspanyol kulübüyle ilk temasın kurulduğu kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan German Pezzella bombası! Teklif ortaya çıktı

La Liga'da bu sezon Betis'in oynadığı üç maçta kaptan olarak sahaya çıkan Pezella için Kartal'ın 3 milyon euro'luk bir teklif yaptığı öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan German Pezzella bombası! Teklif ortaya çıktı

Real Betis ise halihazırda oynayan ve kaptanlık yapan Tangocu için 6 milyon euro'dan kapıyı açtı.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan German Pezzella bombası! Teklif ortaya çıktı

Kariyerinde daha önce River Plate ve Fiorentina formalarını giyen German Pezella, Arjantin'in kazandığı 2022 Dünya Kupası kadrosunda da yer almıştı.

DİĞER
Arzum Onan’la 27 yıllık evliliğini bitiren Mehmet Aslantuğ yeni bir aşka yelken açtı mı? Pınar Şipaloğlu aşklarını böyle itiraf etti! “Duyduğunuz dedikodular asılsız değildir”
Vira bismillah! Başkan Erdoğan'dan depremzede balıkçılara müjde: Hesaplara yatırıyoruz
Orta sahada rota Fransa! F.Bahçe'den sürpriz hamle
G.Saray önceliği belirledi! Transferde kritik 48 saat
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'a Greenwood müjdesi!
İşte Beşiktaş ve F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri
Altın fiyatları canlı kur takibi!
2022 YKS ek tercihler ne zamandı?
YKS EK TERCİH BOŞ KONTENJAN KILAVUZU 2023 | ÖSYM 2023 YKS 2. tercihler boş kontenjan taban puanları
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Payet’ten vazgeçtik Payet’ten vazgeçtik 01:21
Beyaz’a pasta kesildi Beyaz’a pasta kesildi 01:20
Yeniden Januzaj Yeniden Januzaj 01:17
Beşiktaş'tan Pezzella bombası! Beşiktaş'tan Pezzella bombası! 01:10
F.Bahçe resmi teklif yaptı! Olmazsa B Planı Sambacı F.Bahçe resmi teklif yaptı! Olmazsa B Planı Sambacı 01:10
G.Saray'dan orta saha hamlesi! Menajeriyle görüşme yapıldı G.Saray'dan orta saha hamlesi! Menajeriyle görüşme yapıldı 01:10
Daha Eski
Hamilton ve Russell 2 yıl daha Mercedes'te! Hamilton ve Russell 2 yıl daha Mercedes'te! 01:10
Beşiktaş'tan stoper hamlesi! Güneş o isme sıcak bakıyor Beşiktaş'tan stoper hamlesi! Güneş o isme sıcak bakıyor 01:10
Tarık Çamdal'ın yeni takımı belli oldu! Tarık Çamdal'ın yeni takımı belli oldu! 01:10
PFDK'dan Beşiktaş ve Emre Kocadağ'a ceza PFDK'dan Beşiktaş ve Emre Kocadağ'a ceza 01:10
Forvet arayan Fırtına'ya flaş teklif! Forvet arayan Fırtına'ya flaş teklif! 01:10
Kosova Milli Takımı’na Süper Lig’den 8 isim! Kosova Milli Takımı’na Süper Lig’den 8 isim! 01:10