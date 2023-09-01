Spor yazarları Beşiktaş - Dinamo Kiev maçını değerlendirdi

Gol gelecekti besbelli, derken öyle bir geldi ki, biz Aboubakar'a bir kez daha şapka çıkarmak zorunda kaldık, çünkü Kara Boğa gol atmadı adeta şapkadan tavşan çıkardı. Kaleye sırtı dönük, etrafında iki rakip, Kars'a gider gibi yaptı, Edirne'ye döndü, öne gösterdi arkaya çekti topu, vurur gibi yaptı ve en beklenmedik anda vurup köşeye bıraktı. Normal değil bu Abu, gerçekten değil! O nasıl goldü öyle! Bırakın falancayı, filancayı kralı atamaz böylesini. Helal olsun. Beşiktaş'a mücadele etmeyen kimse yoktu. Onur alışık olmadığı sol bekte, sağdaki kadar etkili değilse de sırıtmadı. Kaptan Necip ve ve Çolley usta işçilerdi, arkalarındaki Mert yere yatmadan maçı tamamladı. Rashica yavaş yavaş kendine geliyor. Muleka çıkarken ıslıklandıysa da elinden geleni yaptı, ıslığı hak etmedi. Evet Beşiktaş Avrupa'da yoluna kararlı adımlarla devam ediyor; sıradaki gelsin!