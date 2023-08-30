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Beşiktaş - Dinamo Kiev maçı canlı izle | Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş - Dinamo Kiev maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Beşiktaş, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. İlk maçı 3-2 kazanan Beşiktaş, Dinamo Kiev'i sahasında yenerek adını gruplara yazdırmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş - Dinamo Kiev maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2023 Çarşamba 13:30 Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2023 Çarşamba 13:50
Beşiktaş - Dinamo Kiev maçı canlı izle | Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş - Dinamo Kiev maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş - Dinamo Kiev maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yoluna grup aşamasından devam etmek isteyen Beşiktaş ile Dinamo Kiev play-off turunda karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Dinamo Kiev maçı ne zaman? BJK maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - DINAMO KIEV MAÇI NE ZAMAN? BJK MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Dinamo Kiev maçı 31 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - DINAMO KIEV MAÇI CANLI İZLE

GHEZZAL VE SEMİH OYNAMAYACAK

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ve Semih Kılıçsoy oynanacak karşılaşmada görev yapamayacak. Play-off turunda isimleri UEFA listesine verilmeyen iki futbolcu Bükreş'te oynanan ilk karşılaşmada da forma giyememişti.

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA'DA YENİLGİSİ YOK

Siyah-beyazlı ekip bu sezon Avrupa'da oynadığı 5 maçı da kazandı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 2. ön eleme turunda Arnavutluk ekibi Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla eleyen Beşiktaş, bir sonraki aşamada Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi 3-1 ve 2-1'lik skorlarla saf dışı bıraktı. Siyah-beyazlı ekip, Dinamo Kiev'i de ilk maçta uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 yendi.

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