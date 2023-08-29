Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ın Berghuis ısrarı! Hafta sonuna kadar...

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ın Berghuis ısrarı! Hafta sonuna kadar...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın Steven Berghuis ısrarı devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Ajax’ın 10 numarası için bastırıyor ancak 31 yaşındaki Hollanda’nın durumu belirsiz. Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş'in talebi üzerine yeni bir görüşme yapacak. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2023 Salı 06:50
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ın Berghuis ısrarı! Hafta sonuna kadar...

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler

Beşiktaş taraftar ısrarla Steven Berghuis'i kadrosunda görmek istiyor. Ancak cezalı olduğu için henüz Hollanda Ligi'nde forma giyemeyen yıldız oyuncu için yapılan yorumlar ve kendisinin açıklamaları, bu transferin çok da kolay olmayacağını gösteriyor. Beşiktaş'ın transferden sorumlu yöneticisi Emre Kocadağ uzun süre 31 yaşındaki on numara için girişimlerde bulunmuş, ancak oyuncunun tüm ısrarlara rağmen gelmeyi kabul etmediğini iddia edilmişti. Fakat 10 numara mevkiinde yaşanan eksiklik her geçen gün göze çarptığı için teknik direktör Şenol Güneş'in de talebi üzerine görüşmelerin yeniden gündeme geldiği, hem Hollandalı yıldız Steven Berghuis hem de kulübü Ajax ile bir kez daha masaya oturulacağı ifade edildi. Transferle ilgili son karar hafta sonuna kadar verilecek.

DİĞER
Son dakika haberleri: Dünya yıldızı Eden Hazard Süper Lig’e geliyor! Futbolu bırakacağı söyleniyordu…
Devlet düğmeye bastı! Tarımda yeni önlem: Ekilmeyen tarla kiralanacak
Transfer sürprizi! Ziyech'ten sonra bir bomba daha
Devler Ligi aşkına! İşte Buruk'un 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Oyuncularını böyle uyardı: Kötü bir sürpriz istemiyorum!
Muleka'nın menajerinden transfer itirafı!
MEMUR VE EMEKLİ ZAMMINDA KARAR ANI | Kurul son kez toplanıyor! İşte memur ve emekliye yapılacak zam oranı
Deprem son dakika 29 Ağustos 2023
Altın fiyatları canlı kur takibi!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Muleka'nın menajerinden transfer itirafı! Muleka'nın menajerinden transfer itirafı! 00:36
F.Bahçe'yi yıkan gelişme! İşte yeni takımı F.Bahçe'yi yıkan gelişme! İşte yeni takımı 00:36
G.Saray'a haber var! Bonservis bedeli belli oldu G.Saray'a haber var! Bonservis bedeli belli oldu 00:36
Beşiktaş ve Galatasaray istemişti! Talisca'dan flaş transfer sözleri Beşiktaş ve Galatasaray istemişti! Talisca'dan flaş transfer sözleri 00:36
Beşiktaş'ta ayrılık! Beşiktaş'ta ayrılık! 00:36
Anlaşma tamam! Emirhan Süper Lig ekibine gidiyor Anlaşma tamam! Emirhan Süper Lig ekibine gidiyor 00:36
Daha Eski
Zaha sahalara ne zaman dönecek? Okan Buruk açıkladı Zaha sahalara ne zaman dönecek? Okan Buruk açıkladı 00:36
G.Saray'dan teklif aldı mı? Fred canlı yayında açıkladı! G.Saray'dan teklif aldı mı? Fred canlı yayında açıkladı! 00:36
Ramos'un açıklanacağı tarihi verdiler! Ramos'un açıklanacağı tarihi verdiler! 00:36
G.Saray'ın kasası dolup taşacak! Eğer Molde'yi elerlerse... G.Saray'ın kasası dolup taşacak! Eğer Molde'yi elerlerse... 00:35
Aslan'dan flaş hamle! Milli yıldız... Aslan'dan flaş hamle! Milli yıldız... 00:35
G.Saray genç yıldız için devreye girmiş! G.Saray genç yıldız için devreye girmiş! 00:35