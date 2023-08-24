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DİNAMO KİEV BEŞİKTAŞ CANLI İZLE S SPORT PLUS 📺 | Dinamo Kiev - Beşiktaş maçı hangi kanalda? BJK maçı saat kaçta?

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş, Dinamo Kiev'e konuk olacak. Savaş sebebiyle Romanya'da oynanacak müsabakada yeni transferler Alex-Oxlade Chamberlain, Milot Rashica ve Bakhtiyor Zaynutdinov görev verilmesi halinde oynayabilecek. Dinamo Kiev - Beşiktaş maçında İngiliz hakem Darren England düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Dinamo Kiev - Beşiktaş maçı saat kaçta? BJK maçı hangi kanalda?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2023 Perşembe 12:17 Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2023 Perşembe 12:17
DİNAMO KİEV BEŞİKTAŞ CANLI İZLE S SPORT PLUS 📺 | Dinamo Kiev - Beşiktaş maçı hangi kanalda? BJK maçı saat kaçta?

Dinamo Kiev - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yoluna grup aşamasından devam etmek isteyen Beşiktaş, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile play-off turunda karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Dinamo Kiev - Beşiktaş maçı ne zaman? BJK maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DİNAMO KİEV - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? BJK MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dinamo Kiev - Beşiktaş maçı 24 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

DINAMO KIEV BEŞİKTAŞ RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Dinamo Kiev Beşiktaş arasında oynanacak rövanş maçı 31 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de oynanacak.

10 KEZ KARŞILAŞTILAR

Kiev ile Beşiktaş, 10 kez birbirlerine rakip oldu. Bu maçlarda Ukrayna temsilcisi 6 kez galip gelirken, 2 maç da berabere sona erdi. Siyah-beyazlı takım ise rakibini iki kez mağlup etti. Dinamo Kiev bu karşılaşmalarda 24 gol atarken, Beşiktaş ise 6 defa rakip fileleri havalandırabildi.

YENİ TRANSFER İLK KEZ

Beşiktaş'ta yeni transferler Alex-Oxlade Chamberlain, Milot Rashica ve Bakhtiyor Zaynutdinov, siyah-beyazlı formayla ilk kez Avrupa deneyimi

yaşayacak. Söz konusu futbolcular, Teknik Direktör Güneş'in görev vermesi halinde siyah-beyazlı takımdaki kariyerlerinde ilk Avrupa kupası deneyimini yaşayacak.

DARREN ENGLAND DÜDÜK ÇALACAK

Dinamo Kiev - Beşiktaş maçında İngiliz hakem Darren England düdük çalacak. England'ın yardımcılıklarını Simon Bennett ve Daniel Robathan yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi de John Brooks olacak. Müsabakada VAR koltuğunda Avusturya'dan Jarred Gavan Gillett, AVAR'da da yine İngiltere'den Neil Davies oturacak.

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