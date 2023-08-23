TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Federico Bernardeschi bombası!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Siyah-beyazlılarda bu anlamda son olarak sürpriz bir isim gündeme geldi. Beşiktaş'ın İtalyan kanat Federico Bernardeschi, ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...
Beşiktaş yönetimi, transfer döneminde adı geçen oyunculara olan ilgisinden vazgeçmiyor. Kanat bölgesini güçlendirmek isteyen siyah- beyazlılar, hem sağ hem de sol kanatta oynayabilen Federico Bernardeschi için girişimlerini yeniden başlattı. Calcio News 24'ün haberine göre; MLS'de forma giyen İtalyan yıldız Federico Bernardeschi, Kanada derbisinde Montreal'e karşı 2 gol attı. Haberde tecrübeli kanat oyuncusunun ABD Ligi'ndeki son golleri olduğu iddia edildi. Hafta sonunda Federico Bernardeschi transferi konusunda yeni ve önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.