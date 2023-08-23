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TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Federico Bernardeschi bombası!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Siyah-beyazlılarda bu anlamda son olarak sürpriz bir isim gündeme geldi. Beşiktaş'ın İtalyan kanat Federico Bernardeschi, ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2023 Çarşamba 06:50
TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Federico Bernardeschi bombası!
Beşiktaş yönetimi, transfer döneminde adı geçen oyunculara olan ilgisinden vazgeçmiyor. Kanat bölgesini güçlendirmek isteyen siyah- beyazlılar, hem sağ hem de sol kanatta oynayabilen Federico Bernardeschi için girişimlerini yeniden başlattı. Calcio News 24'ün haberine göre; MLS'de forma giyen İtalyan yıldız Federico Bernardeschi, Kanada derbisinde Montreal'e karşı 2 gol attı. Haberde tecrübeli kanat oyuncusunun ABD Ligi'ndeki son golleri olduğu iddia edildi. Hafta sonunda Federico Bernardeschi transferi konusunda yeni ve önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
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