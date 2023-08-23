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Beşiktaş UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarın Dinamo Kiev'le karşı karşıya gelecek

Son dakika Beşiktaş haberleri... Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunun ilk maçında  Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'le Romanya'nın başkenti Bükreş'te karşı karşıya gelecek.Giuleşti Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi İngiliz hakem Darren England yönetecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2023 Çarşamba 10:22
Beşiktaş UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarın Dinamo Kiev'le karşı karşıya gelecek

Yeni transferlerin ilk Avrupa heyecanı

Beşiktaş'ın yeni transferleri Alex-Oxlade Chamberlain, Milot Rashica ve Bakhtiyor Zaynutdinov, siyah-beyazlı formayla ilk Avrupa deneyimini yaşayacak.

Üç futbolu, teknik direktör Güneş'in görev vermesi halinde Beşiktaş kariyerlerindeki ilk Avrupa kupası maçına çıkacak. Zaynutdinov ise ayrıca ilk kez siyah-beyazlı formayı giymiş olacak.

Beşiktaş'ın Avrupa'da yenilgisi yok

Siyah-beyazlı ekip bu sezon Avrupa'da oynadığı 4 maçı da kazandı.

Avrupa'nın kulüpler bazında en önemli üçüncü organizasyonu olan ligin 2. ön eleme turunda Arnavutluk ekibi Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla elerken, Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi 3-1 ve 2-1'lik skorlarla saf dışı bıraktı.

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