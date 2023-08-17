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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a Malinovskyi'de bir rakip daha!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Transferde atağa geçen Beşiktaş, bir süredir Ukraynalı Ruslan Malinovskyi ile ilgileniyordu. Yıldız isimde Kartal'a bir rakip daha çıktı. İşte ayrıntılar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2023 Perşembe 14:42
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a Malinovskyi'de bir rakip daha!

Transfer çalışmalarında gaza basan Beşiktaş, son olarak kadrosuna Kosovalı futbolcu Milot Rashica'yı katmıştı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a Malinovskyi'de bir rakip daha!

Siyah-beyazlılar, bir süredir gündeminde yer alan Ruslan Malinovskyi için girişimlerini sürdürüyordu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a Malinovskyi'de bir rakip daha!

Kartal'a Malinovskyi'den kötü haber geldi. İtalyan gazeteci Di Marzio'nun verdiği bilgilere göre Genoa, Ukraynalı futbolcu için devrede...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a Malinovskyi'de bir rakip daha!

Genoa'nın, 30 yaşındaki Malinovskyi için kulübü Olympique Marsilya ile temas halinde olduğu vurgulandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a Malinovskyi'de bir rakip daha!

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Marsilya'ya transfer olan Ruslan Malinovskyi 23 resmi maça çıktı ve 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

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