BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a Malinovskyi'de bir rakip daha!

Transfer çalışmalarında gaza basan Beşiktaş, son olarak kadrosuna Kosovalı futbolcu Milot Rashica'yı katmıştı.
Transfer çalışmalarında gaza basan Beşiktaş, son olarak kadrosuna Kosovalı futbolcu Milot Rashica'yı katmıştı.
Siyah-beyazlılar, bir süredir gündeminde yer alan Ruslan Malinovskyi için girişimlerini sürdürüyordu.
Kartal'a Malinovskyi'den kötü haber geldi. İtalyan gazeteci Di Marzio'nun verdiği bilgilere göre Genoa, Ukraynalı futbolcu için devrede...
Genoa'nın, 30 yaşındaki Malinovskyi için kulübü Olympique Marsilya ile temas halinde olduğu vurgulandı.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Marsilya'ya transfer olan Ruslan Malinovskyi 23 resmi maça çıktı ve 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı.